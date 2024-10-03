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ЦАМТО

США предоставили Польше кредит на сумму более 3 млрд. долл. на закупку вертолетов AH-64 Apache

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Вертолёт AH-64 Apache
Вертолёт AH-64 Apache.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 2 октября. США предоставили Польше кредит на сумму 3,08 млрд. долл. на закупку американских вертолетов AH-64 Apache.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство национальной обороны Польши.

"Польша и США заключили договор прямого займа в рамках программы Foreign Military Financing на сумму 3,08 млрд. долл. Полученные средства пойдут на приобретение вертолетов AH-64 Apache. Соглашение в этой области было подписано 13 августа этого года", – говорится в сообщении.

Уточняется, что это уже третий кредит, предоставленный правительством США Польше на закупку вооружения. Предыдущее соглашение было подписано 1 июля этого года.

В общей сложности правительство США предоставило Польше средства в рамках прямого займа в размере 7,08 млрд. долл.

"Мы являемся крупнейшим бенефициаром этого механизма в последние годы. Кредиты в рамках Foreign Military Financing предлагаются близким партнерам США. Важным аспектом их предоставления является также сотрудничество в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Как напоминает агентство, в августе МНО Польши подписало контракт стоимостью около 10 млрд. долл. на закупку в США 96 вертолетов AH-64E Apache. Поставки этих машин в Польшу планируются в период с 2028 до 2032 гг.

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