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Военное обозрение

Кабмин Украины прогнозирует сокращение населения страны до 25 млн человек к 2051 году

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Источник изображения: topwar.ru

К 2051 году население Украины сократится до 25,2 миллиона человек. Такой прогноз в своей Демографической стратегии дает правительство киевского режима. При этом в документе подчеркивается, что анализировать различные сценарии ухудшения демографической обстановки в стране в условиях военного конфликта крайне проблематично.

В представленной на обозрение общественности Демографической стратегии кабинет министров Украины опирается на данные Института демографии и проблем качества жизни НАН, согласно которым, в 2001 году численность населения Украины составляла 48,5 миллиона человек.

На 1 января 2022 численность населения была 42 миллиона человек, а на июль 2024 – уже 35,8 миллиона человек

– предупреждают специалисты Института, подчеркивая, что в настоящее время на подконтрольной Киеву территории проживают 31,1 миллиона человек.

Опираясь на показатели убыли населения, демографы и дают прогноз, согласно которому, через 27 лет на Украине будет проживать всего 25,2 миллиона человек. Но и здесь они оговариваются, что, как говорится, возможны варианты.

Анализируя причины, влияющие на столь стремительную убыль населения, эксперты выделяют несколько факторов. Это и, разумеется, военный конфликт с Россией, и массовое бегство жителей страны за рубеж, и стремительное старение населения. Но главной причиной специалисты называют массовый отказ украинцев от рождения детей. А такое, стоит отметить, бывает лишь в тех ситуациях, когда люди не верят в будущее.

Добавим, что даже этот крайне печальный прогноз все равно очень оптимистичен. Ведь к 2051 году такой страны как Украина вовсе может не быть. Во всяком случае, нынешнее руководство государства делает для этого все возможное.

По данным независимых источников, на подконтрольных Киеву территориях уже сейчас проживает менее 25 млн человек.

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Россия
Украина
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