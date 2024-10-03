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Военное обозрение

«Нельзя допустить сближение РФ с Китаем»: Экс-глава ЦРУ высказался за возврат российской экономики под влияние Запада

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Источник изображения: topwar.ru

США не должны допустить сближения России с Китаем. Об этом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил бывший глава ЦРУ и экс-госснкретарь Майк Помпео. По его словам, Вашингтон должен убедить Москву, что с ним ей будет лучше, чем с Пекином.

Нам нужно притянуть русских назад к европейской модели, не к азиатской модели

– сказал Помпео, полагая, что беседует с африканским чиновником.

Он добавил, что Запад должен сделать все возможное, чтобы не допустить окончательного отдаления России и ее сближения с Китаем.

Нужно убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем

– объяснил экс-глава ЦРУ США.

Стоит отметить, что Майк Помпео является членом Республиканской партии США. При Трампе он был госсекретарем Штатов. А в команде 45-го президента Америки именно Китай, а вовсе не Россию, считают главной угрозой.

На этих тезисах в настоящее время строится предвыборная кампания Дональда Трампа, который выступает, если не за полноценное партнерство с РФ, то, во всяком случае, за отказ от прямой конфронтации, в том числе экономической.

Напомним, после начала специальной военной операции РФ на Украине США и их союзники в общей сложности ввели против России более 14 тысяч различных ограничительных мер.

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Китай
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США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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