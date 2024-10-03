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Интерфакс-АВН

Первый пуск новой российской ракеты-носителя "Союз-5" планируется осуществить в 2026 году - РКЦ "Прогресс"

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«Союз-5»
«Союз-5».
Источник изображения: "Роскосмос"

Самара. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Первый пуск новой российской ракеты-носителя "Союз-5" перенесен с 2025 на 2026 год, сообщил первый заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов.

"Союз-5" находится на стадии разработки. Первый пуск совершить предполагается в 2026 году", - сказал Ахметов.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с "Байконура" в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

Ракета "Союз-5" должна была впервые стартовать с ныне строящегося российско-казахстанского космического ракетного комплекса на Байконуре "Байтерек" до конца 2023 года. Однако глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин договорились о переносе первого пуска на 2024 год.

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Страны
Казахстан
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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