Энтони Блинкен: объем помощи США и их союзников Украине с начала СВО оценивается в 242 млрд. долларов

ЦАМТО, 2 октября. Совокупный объем помощи (военной и гуманитарной) США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции оценивается в 242 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"В то время, как США предоставили 94 млрд. долл. помощи Украине… европейские, азиатские и другие партнеры внесли примерно 148 млрд. долл.", – написал госсекретарь США в своей колонке в журнале Foreign Affairs, оценивая уровень поддержки Киева с начала СВО.

По оценкам Э.Блинкена, такой объем помощи Киеву "оказался самым значительным примером разделения бремени за все годы его карьеры".

Госсекретарь добавил, что союзникам Вашингтона необходимо проводить еще больше работы в этом направлении, включая инвестиции, интеграцию промышленной базы и координацию.

Как утверждает Э.Блинкен, американским союзникам и партнерам в будущем предстоит взять на себя больше нагрузки в обеспечении собственной обороны, отмечает агентство.