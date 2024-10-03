Войти
ЦАМТО

Энтони Блинкен: объем помощи США и их союзников Украине с начала СВО оценивается в 242 млрд. долларов

208
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo/ Mark Schiefelbein, Pool

ЦАМТО, 2 октября. Совокупный объем помощи (военной и гуманитарной) США и их союзников Украине с начала российской специальной военной операции оценивается в 242 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

"В то время, как США предоставили 94 млрд. долл. помощи Украине… европейские, азиатские и другие партнеры внесли примерно 148 млрд. долл.", – написал госсекретарь США в своей колонке в журнале Foreign Affairs, оценивая уровень поддержки Киева с начала СВО.

По оценкам Э.Блинкена, такой объем помощи Киеву "оказался самым значительным примером разделения бремени за все годы его карьеры".

Госсекретарь добавил, что союзникам Вашингтона необходимо проводить еще больше работы в этом направлении, включая инвестиции, интеграцию промышленной базы и координацию.

Как утверждает Э.Блинкен, американским союзникам и партнерам в будущем предстоит взять на себя больше нагрузки в обеспечении собственной обороны, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 05:23
  • 2
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 03.10 05:21
  • 106
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 03.10 05:19
  • 613
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.10 02:03
  • 5068
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 01:26
  • 124
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.10 17:48
  • 2
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга
  • 02.10 14:50
  • 0
Чернобыльская АЭС: игра на грани фола
  • 02.10 12:47
  • 1
В Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов
  • 02.10 11:50
  • 2
РФ выразила сожаление, что российским космонавтам не дали визы в Нидерландах
  • 02.10 09:30
  • 1
В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники
  • 02.10 09:11
  • 2
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 01.10 19:57
  • 4
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 01.10 16:32
  • 0
Силовики – полякам: защити себя сам
  • 01.10 08:42
  • 1
О роли проекта 22350(М)