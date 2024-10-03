США будут защищать свои силы и интересы на Ближнем Востоке - глава Пентагона

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Ллойд Остин осудил ракетную атаку Ирана на Израиль и заверил, что США будут защищать свои силы и интересы в регионе.

"Мы осуждаем этот возмутительный акт агрессии со стороны Ирана и призываем Иран прекратить любые атаки в дальнейшем, в том числе со стороны поддерживаемых им террористических группировок. Мы, не колеблясь, будем защищать наши силы и интересы на Ближнем Востоке и поддерживать оборону Израиля и наших партнеров в регионе", - говорится в заявлении Остина, которое опубликовал Пентагон.

По словам главы оборонного ведомства, во вторник американские силы перехватили несколько выпущенных Ираном в сторону Израиля ракет.

Он отметил, что у Пентагона "остаются значительные возможности" для защиты американцев, поддержки Израиля и "сдерживания дальнейшей эскалации".

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.