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Интерфакс-АВН

Иран представляет угрозу не только для Израиля, но и для американских интересов в регионе - Харрис

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Вице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Камала Харрис, которая является кандидатом на пост главы государства от демократов, заявила, что будет продолжать оказывать поддержку и обеспечивать безопасность Израиля, сообщил Белый дом.

Харрис осудила удар Ирана по Израилю, говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Вице-президент назвала этот удар "безрассудной и наглой атакой", и подчеркнула: "Я всегда буду обеспечивать Израилю возможность защитить себя от Ирана и поддерживаемых им террористических формирований. Моя приверженность безопасности Израиля непоколебима".

Она отметила, что, по ее мнению, "Иран является дестабилизирующей и опасной силой на Ближнем Востоке".

"Иран представляет угрозу не только для Израиля. Он также представляет угрозу для американского персонала в регионе, американских интересов и ни в чем не повинных гражданских лиц по всему региону", - заявила вице-президент.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал администрацию вернуться к "максимальному давлению" на Иран и направить ему "решительный ответ".

"Стратегия умиротворения провалилась и политики запрета недостаточно", - говорится в его заявлении.

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Страны
Израиль
Иран
США
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