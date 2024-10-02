Религия – инструмент идеологии

Израиль предупредил Иран, что в случае любой его атаки на еврейское государство по нему будет нанесен прямой удар. Вероятно, что речь идет об объектах инфраструктуры иранской ядерной программы.

Примечательно, что в данном контексте взгляды духовного лидера Ирана Али Хаменеи и президента страны Масуда Пезешкиана рознятся. Так, президент в своей риторике фокусируется на обмане и ответственности Запада в вопросах урегулирования конфликта в Газе, в то время как духовный лидер объявил о мести Израилю за свои прокси-силы в регионе. Он также дал понять, что фронт сопротивления Израилю, включающий «Хезболлу», будет определять будущее Ближнего Востока. Хаменеи обратился ко всем мусульманам и призвал их поддержать Ливан и «Хезболлу» в борьбе с Израилем.

Вместе с тем, после смерти Хании и Насраллы никто из лидеров «Оси сопротивления» не чувствует себя сегодня в безопасности. Таким образом, Израилю удалось достичь главной цели – посеять страх и внести разногласие в правящих кругах Ирана.

Так, очередной призыв иранского духовного лидера направленный на объединение всех мусульман в борьбе против режима Нетаньяху, мягко говоря, не внушил доверия арабам в регионе. Массированные бомбардировки сектора Газа и Ливана, кроме как озабоченности среди глав стран Ближнего Востока не вызывали никакой реакции.

Особого внимания здесь заслуживает позиция Эрдогана, который не единожды грозился направить свои войска в Ливан и Газу, чтобы остановить Израиль. Но слова разошлись с делом. И это совсем не удивительно, исходя из установившихся сфер влияний в регионе, где интересы США превыше всего. В свою очередь турецкий лидер на Генассамблее ООН и подтвердил эту аксиому: «В Турции довольны позитивной атмосферой в турецко-американских отношениях в последнее время».

В свою очередь, аятолла в своем призыве делает ставку на ислам. Однако, следует учитывать, что сегодня в геополитике религия – это лишь инструмент идеологии, но не более. Потому надеяться на кого-либо Ирану не стоит. Он остается один на один с англосаксонским Израилем.

Правильно заметили коллеги – ставка, сделанная на договороспособность Запада, провалилась. Вместе этого Пезешкиан предрек себе участь Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи, судьбы которых хорошо всем известны. А Ирану – судьбу Ирака или Ливии.

Павел Ковалев