Вопрос об использовании западного дальнобойного оружия Украиной должна решать каждая отдельная страна НАТО - Рютте

Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Каждый член НАТО должен самостоятельно принять решение о разрешении Украине наносить удары вглубь территории России, заявил во вторник новый генсек НАТО Марк Рютте.
"Каждый союзник должен определиться по вопросу о поддержке Украины. Это зависит не от меня. Это касается отдельных союзников и их отношений с Украиной", - подчеркнул Рютте, отвечая на вопрос о возможности разрешения Киеву наносить западным оружием дальнобойные удары по РФ.
В то же время Рютте отметил, что поддерживает "право Украины на самооборону".
Во вторник утром Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО передал полномочия генсека НАТО бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте.
В прошлый понедельник президент США Джо Байден сообщил, что пока не принял решение о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России.
Ранее британская радиостанция LBC со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена опасается, что изменение политики в отношении использования Украиной дальнобойного оружия может навредить предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис.
По данным радиостанции, США и Великобритания в итоге, возможно, одобрят использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по РФ, но сделают это "тайно", а официально объявят о решении только после того, "как первые ракеты будут запущены".
Байден ранее заявлял, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Sky News отметил, что не исключено, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории РФ со стороны Украины.