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Интерфакс-АВН

Вопрос об использовании западного дальнобойного оружия Украиной должна решать каждая отдельная страна НАТО - Рютте

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Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на фоне истребителя F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на фоне истребителя F-16 на авиабазе Эйндховен.
Источник изображения: © Фото : Zelenskiy Official/Telegram

Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Каждый член НАТО должен самостоятельно принять решение о разрешении Украине наносить удары вглубь территории России, заявил во вторник новый генсек НАТО Марк Рютте.

"Каждый союзник должен определиться по вопросу о поддержке Украины. Это зависит не от меня. Это касается отдельных союзников и их отношений с Украиной", - подчеркнул Рютте, отвечая на вопрос о возможности разрешения Киеву наносить западным оружием дальнобойные удары по РФ.

В то же время Рютте отметил, что поддерживает "право Украины на самооборону".

Во вторник утром Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО передал полномочия генсека НАТО бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте.

В прошлый понедельник президент США Джо Байден сообщил, что пока не принял решение о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Ранее британская радиостанция LBC со ссылкой на источники сообщила, что администрация Байдена опасается, что изменение политики в отношении использования Украиной дальнобойного оружия может навредить предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис.

По данным радиостанции, США и Великобритания в итоге, возможно, одобрят использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по РФ, но сделают это "тайно", а официально объявят о решении только после того, "как первые ракеты будут запущены".

Байден ранее заявлял, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Sky News отметил, что не исключено, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории РФ со стороны Украины.

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