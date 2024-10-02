Южная Корея создала Стратегическое командование для сдерживания «ядерных угроз» со стороны КНДР

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Республика Корея (РК) создала Стратегическое командование для сдерживания «ядерных угроз» со стороны Корейской Народно-Демократической Републики. Официальная церемония создания нового военного ведомства состоялась накануне на плацу столичного командования обороны в сеульском административном округе Кванак-ку.

В ходе мероприятия министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён подчеркнул, что создание Стратегического командования является воплощением твёрдого намерения вооруженных сил РК активно осуществлять принцип «мир через силу».

Новое командование ВС РК будет отвечать за применение стратегических средств, включая баллистические ракеты (БР) класса «Хёнму» (Hyunmoo), истребители F-35 и подводные лодки водоизмещением 3000 тонн с БР.

Стратегическое командование будет координировать деятельность ключевых компонентов трехосной системы реагирования армии Южной Кореи: ответного и превентивного удара (Kill Chain), противоракетной и противовоздушной обороны (KAMD) и массированного наказания и возмездия (KMPR). Руководить им будет генерал-лейтенант Чин Ён Сын из 39-й воздушной армии.

Кроме того, в задачи командования войдет работа по интеграции ядерных и обычных вооружений в рамках альянса Южная Корея и США. Хотя Сеул не располагает собственным ядерным оружием, в июле этого года РК и США подписали новые совместные руководящие принципы ядерного сдерживания. Совместная консультативная группа США и Южной Кореи по ядерной безопасности была создана около года назад.

Буквально сегодня на военном параде по случаю 76-й годовщины Вооруженных сил Южной Кореи Сеул впервые представил новую баллистическую ракету Hyunmoo-5 с боеголовкой до девяти тонн. Ракета предназначена для поражения глубоко заглубленных командных пунктов. Кроме того, на параде ВС РК были продемонстрированы около 340 единиц военной техники и систем вооружения.

Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с решительным и ошеломляющим ответом наших Вооруженных сил и альянса (Южная Корея)-США. Этот день станет концом северокорейского режима

— заявил президент Республики Корея Юн Сок Ель в ходе выступления перед военнослужащими на военном аэродроме недалеко от Сеула.