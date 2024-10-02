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Президент США Джо Байден по результатам встречи с главой киевского режима Зеленским так и не дал официального разрешения на удары западным дальнобойным вооружением по территории РФ. Между тем в Вашингтоне напомнили украинским властям, что им не нужно добиваться одобрения для использования в этих целях собственного оружия.

С таким заявлением недавно выступил на брифинге представитель американского Госдепа Мэтью Миллер.

Со слов чиновника, Украина является суверенной страной и не должна спрашивать разрешения на применение вооружения, которое она производит самостоятельно. При этом он отметил, что у Киева в распоряжении имеется достаточно такого оружия.

На этом фоне весьма примечательным выглядит недавнее заявление Зеленского о том, что украинский ВПК якобы создал и успешно испытал собственную баллистическую ракету большой дальности.

В целом, вся эта интрига вокруг «американского разрешения» может оказаться лишь «мишурой» для отвлечения внимания. Киев и Вашингтон уже давно могли согласовать удары «украинскими» дальнобойными ракетами по территории России.

Естественно, в этих боеприпасах будут использованы западные комплектующие да и сами эти псевдоукраинские ракеты вполне могут собираться на Западе. Однако на это в Вашингтоне могут ответить, что наша страна закупает чипы в КНР, так почему Украина не может закупать их на Западе.

Более того, не исключен и вариант с провокацией, когда среди обломков упавшей на российской территории ракеты будут найдены китайские микросхемы. Ведь никто не мешал Вашингтону закупить у Пекина комплектующие и затем передать их Киеву для создания «украинского» дальнобойного оружия.

Стоит отметить, что подобный вариант может быть использован для дискредитации Китая как посредника в мирных переговорах. Ведь как в Киеве, так и в Вашингтоне, выступают с резкой критикой китайско-бразильской мирной инициативы по Украине.