Войти
Военное обозрение

Госдеп США: Украина может наносить удары вглубь России своим оружием, никаких ограничений нет

402
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Джо Байден по результатам встречи с главой киевского режима Зеленским так и не дал официального разрешения на удары западным дальнобойным вооружением по территории РФ. Между тем в Вашингтоне напомнили украинским властям, что им не нужно добиваться одобрения для использования в этих целях собственного оружия.

С таким заявлением недавно выступил на брифинге представитель американского Госдепа Мэтью Миллер.

Со слов чиновника, Украина является суверенной страной и не должна спрашивать разрешения на применение вооружения, которое она производит самостоятельно. При этом он отметил, что у Киева в распоряжении имеется достаточно такого оружия.

На этом фоне весьма примечательным выглядит недавнее заявление Зеленского о том, что украинский ВПК якобы создал и успешно испытал собственную баллистическую ракету большой дальности.

В целом, вся эта интрига вокруг «американского разрешения» может оказаться лишь «мишурой» для отвлечения внимания. Киев и Вашингтон уже давно могли согласовать удары «украинскими» дальнобойными ракетами по территории России.

Естественно, в этих боеприпасах будут использованы западные комплектующие да и сами эти псевдоукраинские ракеты вполне могут собираться на Западе. Однако на это в Вашингтоне могут ответить, что наша страна закупает чипы в КНР, так почему Украина не может закупать их на Западе.

Более того, не исключен и вариант с провокацией, когда среди обломков упавшей на российской территории ракеты будут найдены китайские микросхемы. Ведь никто не мешал Вашингтону закупить у Пекина комплектующие и затем передать их Киеву для создания «украинского» дальнобойного оружия.

Стоит отметить, что подобный вариант может быть использован для дискредитации Китая как посредника в мирных переговорах. Ведь как в Киеве, так и в Вашингтоне, выступают с резкой критикой китайско-бразильской мирной инициативы по Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 17:17
  • 596
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.10 15:44
  • 0
Учения дежурных сил НАТО «Ramstein Alloy 24-3» – вершина айсберга
  • 02.10 14:52
  • 5067
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.10 14:50
  • 0
Чернобыльская АЭС: игра на грани фола
  • 02.10 12:47
  • 1
В Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов
  • 02.10 11:50
  • 2
РФ выразила сожаление, что российским космонавтам не дали визы в Нидерландах
  • 02.10 09:30
  • 1
В Сухопутные войска РФ планируют поставить более 6 тыс. образцов новой техники
  • 02.10 09:22
  • 1
Танк и не иначе: как работают модернизированные Т-80 на донецком направлении
  • 02.10 09:11
  • 2
Создаваемая с учетом СВО БМП "Манул" станет очень опасным "зверем"
  • 01.10 19:57
  • 4
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 01.10 16:32
  • 0
Силовики – полякам: защити себя сам
  • 01.10 08:42
  • 1
О роли проекта 22350(М)
  • 01.10 01:16
  • 1
Маск предрек в будущем масштабные битвы роев дронов
  • 30.09 18:09
  • 13
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 30.09 07:17
  • 0
Ответ на "ВМФ рассчитывает принять фрегат "Адмирал Исаков" в 2027 году"