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Уже экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, который с сегодняшнего дня уходит в отставку, рассказал о том, как можно было избежать текущего конфликта на Украине.

В ходе своего недавнего интервью изданию Politico чиновник выразил уверенность, что РФ не начала бы СВО, если бы альянс сильнее вооружил украинскую армию. С его слов, если бы члены Североатлантического альянса, начиная с 2014 года, поставляли Киеву больше различных вооружений, то, как минимум, смогли бы повысить «порог» для принятия российскими властями решения о начале спецоперации.

Стоит отметить, что Столтенберг, как обычно, перепутал причину со следствием. Ведь российская СВО началась не потому, что Запад поставлял Киеву мало оружия, а как раз из-за того, что США и их союзники «до зубов» вооружили ВСУ, превратив Украину в террористическое государство, враждебно настроенное по отношению к РФ.

Кроме того, напомним, что именно режим Зеленского в одностороннем порядке вышел из «минских соглашений» и собирался устроить геноцид в Луганской и Донецкой республиках.

Впрочем, уходящему на покой Столтенбергу это прекрасно известно. Но он в своих заявлениях не может противоречить «методичке», составленной администрацией в Вашингтоне.