Украина останется приоритетом для НАТО - Рютте

Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Следующий генсек НАТО, экс-премьер Нидерландов Марк Рютте во вторник пообещал, что помощь Украине останется приоритетом для Североатлантического альянса.

"Мы будем продолжать реализацию приоритетов. В частности, тех, что касаются Украины. Мы должны сделать так, чтобы Украина восторжествовала как суверенное государство", - сказал Рютте перед церемонией передачи ему полномочий генсека НАТО.

Он добавил, что альянсу также необходимо увеличить расходы на сдерживание и оборону.

"Благодаря вам НАТО стала больше, сильнее, более сплоченной, чем когда-либо. Для меня большая часть следом за вами стать генсеком", - сказал Рютте, обращаясь к уходящему с поста генсека НАТО Йенсу Столтенбергу.

Столтенберг в свою очередь заявил, что покидает эту должность со смешанными чувствами, однако уверен в том, что Рютте будет "прекрасным генсеком".

"Он знает, как достигать компромиссов, консенсуса. Эти качества очень ценят в НАТО. Марк, НАТО с вами в надежных руках", - заявил Столтенберг.

"Для меня легче покидать альянс, зная, что вы станете генсеком", - подчеркнул он.