Минобороны Нидерландов и Naval Group подписали контракт на поставку НАПЛ класса "Орка"

ЦАМТО, 1 октября. Минобороны Нидерландов объявило о состоявшейся 30 сентября на ВМБ "Ден-Хелдере" церемонии подписания соглашения на поставку для ВМС Нидерландов четырех НАПЛ класса "Орка".

Мероприятие состоялось в присутствии государственного секретаря по вопросам обороны Нидерландов Гийса Тюинмана и генерального директора компании Naval Group Пьера Эрика Поммелле.

Стоимость заказа не раскрывается. Согласно планам, Naval Group поставит ВМС Нидерландов НАПЛ "Орка" и "Зваардвис" в течение 10 лет с момента подписания контракта. За ними последуют подводные лодки "Барракуда" и "Тайгершарк".

Недавно правительства Нидерландов и Франции подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу реализации проекта, который стал важным условием для заключения контракта. Меморандум, среди прочего, включает договоренности об обмене данными, информацией и распределении прав интеллектуальной собственности.

Контракт на поставку сопровождается соглашением о промышленном сотрудничестве, заключенным ранее в сентябре. Это означает, что компании из Нидерландов получат заказы на сумму около 1 млрд. евро, а голландские научные учреждения примут участие в проекте, включая разработку гидроакустических систем, оборудования для опреснения воды, обшивки и другого подводного оборудования.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Нидерландов направило трем судостроительным компаниям запросы о предложениях на строительство четырех неатомных экспедиционных подводных лодок в июне 2023 года. Ответы на запрос были представлены к 28 июля 2023 года.

В марте 2024 года Министерство обороны Нидерландов выбрало французскую Naval Group предпочтительным претендентом на реализацию проекта поставки ВМС страны новых НАПЛ для замены ДЭПЛ класса "Валрус". Компания предложила экспедиционную подводную лодку "Блэк Сворд Барракуда", представляющую собой версию атомной подводной лодки класса "Сюффрен" с традиционной силой установкой. Naval Group опередила также принявшие участие в тендере компании Saab (вариант C718 шведской НАПЛ A26) и ThyssenKrupp Marine Systems (вариант "Тип-212CD E" немецкого/норвежской НАПЛ "Тип-212CD").

В апреле 2024 года TKMS опротестовала принятое МО Нидерландов решение в Окружном суде Гааги, но в июле 2024 года протест был отклонен. В середине июня Палата представителей парламента Нидерландов поддержала решение о присуждении контракта Naval Group.

В период с 1990 по 1994 гг. на вооружение ВМС Нидерландов были приняты четыре ДЭПЛ класса "Валрус". В настоящее время в строю остаются три подлодки. Головная ДЭПЛ серии была снята с вооружения 10 октября 2023 года.

Новые подлодки класса "Орка" предназначены для защиты торгового флота и боевых кораблей Нидерландов, морских путей сообщения, объектов морской инфраструктуры, обнаружения и уничтожения противника, высадки и эвакуации небольших групп ССО, а также ведения разведки.

Как заявлено, НАПЛ будут вооружены крылатыми ракетами, позволяющими наносить удары на дальность в "сотни километров", и смогут применяться как защиты национальных интересов Нидерландов, так и в рамках НАТО.

Термин "экспедиционная" означает, что подлодка будет отличаться большой дальностью и продолжительностью плавания, получит оборудование для ведения разведки и поддержки действий групп сил специальных операций (ССО).