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Интерфакс-АВН

В Казахстане началось учение миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2024"

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Учения ОДКБ Нерушимое братство. Архивное фото
Учения ОДКБ Нерушимое братство. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Мария Амелина

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - В Казахстане на полигоне "Берег" состоялась торжественная церемония открытия активной фазы командно-штабного учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2024", сообщает во вторник объединенный пресс-центр учения.

Как подчеркнул на церемонии первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, участникам учения предстоит "отработать вопросы слаженности подразделений в выполнении задач по подготовке и ведению операции по поддержанию мира".

В свою очередь первый заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Хасан Калоев отметил, что "Нерушимое братство-2024" направлено на отработку вопросов постконфликтного урегулирования.

Особенностью предстоящего учения является то, что к совместным действиям кроме воинских формирований привлекаются подразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск национальной гвардии, органов безопасности и органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении.

Как сообщает объединенный пресс-центр учения, в нем принимают участие национальные контингенты миротворческих сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего на учение привлечено более 2000 военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295, беспилотная авиация.

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