FT: Запад считает, что Украине придется уступить территории для членства в НАТО

В то же время в Киеве пессимистично оценивают вероятность того, что Москва позволит Украине вступить в альянс

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Представители Запада полагает, что Киеву придется уступить территории России для того, чтобы завершить конфликт и вступить в НАТО. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника одной из западных стран.

"Территории в обмен на членство в НАТО - это единственно возможный вариант, и все это знают. Никто не скажет об этом вслух <…>, но это [наша] единственная стратегия", - сказал собеседник издания.

В то же время в Киеве пессимистично оценивают вероятность того, что Москва позволит Украине вступить в Североатлантический альянс. "Я не думаю, что Россия согласится на наше участие в НАТО", - поделился с газетой источник в украинском руководстве.

Издание также отмечает, что в Киеве невысоко оценивают сентябрьский визит украинского президента Владимира Зеленского в США, в ходе которого он безуспешно пытался добиться разрешения Вашингтона на использование американского оружия для ударов вглубь территории России. "Было бы наивно ожидать аплодисментов, которые мы получили два года назад", - признал собеседник газеты, указав на отсутствие ожидаемого уровня поддержки Зеленского со стороны американских элит.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал четыре условия для переговоров с Украиной, среди которых, в частности, вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций.