Пентагон заключил контракт на производство и поставку Украине малокалиберных авиационных бомб

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Соединенные Штаты поставят Украине малокалиберные авиационные бомбы, но не из арсеналов американской армии, а с производства. Как заявили в пресс-службе Минобороны США, компания Boeing получила контракт на производство определенного количества авиабомб сразу для нескольких стран.

Пентагон выделил компании Boeing 6,9 млрд долларов в рамках контракта на производство авиационных бомб для Украины, Болгарии и Японии. О каких именно боеприпасах идет речь, не сообщается, лишь отмечается, что они малого калибра. Согласно подписанному контракту, производство всех заказанных боеприпасов Boeing должен завершить к 31 декабря 2035 года, т. е. через 11 лет.

О том, что Украина получит боеприпасы класса «воздух — земля», говорилось в сообщении Белого дома о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 2,4 млрд долларов. Как оказалось, речь шла не о боеприпасах со складов Пентагона, а о новом производстве. По сути, американцы оставили выделенные средства у себя, вложив их в собственную промышленность, тогда как Киеву достались только обещания.

Министерство обороны объявляет о выделении $2,4 млрд на обеспечение безопасности в рамках инициативы содействия безопасности Украины.

- говорилось в сообщении.

Так что о быстром получении авиабомб Зеленскому придется забыть и ждать, когда США их произведут и поставят. Возможно, что к тому времени и поставлять некому будет.