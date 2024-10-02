Нардеп украинской Рады: при существующем подходе со стороны Минобороны теряются шансы интеллектуально доминировать над противником

Безуглая и Умеров
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Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая параллельно с жёсткой критикой руководства Минобороны, главкома и начальника генерального штаба решила выдать пост с предложениями. То есть, наряду с «Кто виноват?» депутат впадает в размышления о том, «Что делать?» И речь в данном случае идёт об использовании IT-наработок в военной сфере.
В «плане» Безуглой 7 пунктов. Первым в списке значится пункт о необходимости «прекратить атаки со стороны генералитета на те части, которые сами разрабатывают программные и аппаратные комплексы».
Из пунктов от нардепа ВРУ:
Безуглая пишет, что украинские полковники и генералы «в большинстве своём не имеют релевантного опыта и не способны обеспечить эффективное управление разработкой автоматизированных комплексов».
И после этого Безуглая обрушивается с критикой – теперь уже на замминистра обороны Украины Умерова – Екатерину Черногоренко. По словам Безуглой, у этой чиновницы «только слайды и форумы, где всё хорошо»:
По словам Безуглой, при таком подходе со стороны Минобороны Украины «теряются шансы интеллектуально доминировать над противником».
Напомним, что Безуглая уже покинула комитет по обороне и безопасности, но, как видно, это направление деятельности она в целом не оставила.