США поддерживают необходимость уничтожения Израилем объектов "Хезболлы" вдоль границы - Пентагон

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США Ллойд Остин и Израиля Йоав Галлант в ходе телефонного разговора пришли к согласию в необходимости уничтожения Израилем "инфраструктуры для атак" ливанского движения "Хезболла", сообщает Пентагон.

"Они согласились с необходимостью демонтажа инфраструктуры для атак вдоль границы, чтобы гарантировать, что ливанская "Хезболла" не сможет совершать нападения на северные общины Израиля, как это было 7 октября", - говорится в заявлении Минобороны США.

Отмечается, что Остин подтвердил поддержку США "права Израиля на самооборону против Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и других террористических организаций, поддерживаемых Ираном".

При этом шеф Пентагона заявил, что для обеспечения безопасного возвращения гражданских лиц в свои дома по обе стороны границы требуется дипломатическое решение.

"Он (Остин - ИФ) и министр Галлант обсудили важность окончательного перехода от военных операций к дипломатическому пути обеспечения безопасности и стабильности как можно скорее", - заявили в военном ведомстве.

В ходе разговора глава Минобороны США также сообщил, что Вашингтон готов защищать американский персонал, партнеров и союзников перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций.

Оба министра "обсудили серьезные последствия для Ирана" в случае решения Тегерана осуществить прямое военное нападение на Израиль.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на вторник заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.