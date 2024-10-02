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ТАСС

В Генштабе рассказали, что службу по призыву в научных ротах прошли более 5,5 тыс. человек

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Научная рота
Вручение погон лейтенантов операторам научной роты Воздушно-космических сил.
Источник изображения: Анна Потехина / Красная звезда

За время их существования военнослужащие получили около 400 патентов на изобретения и опубликовали более 9 тыс. научных статей, рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. человек прошли службу по призыву с начала создания научных рот, свыше 200 военнослужащих были назначены на должность научного сотрудника с присвоением звания лейтенанта. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Всего в этих подразделениях с момента их создания прошли военную службу по призыву около 5,5 тысячи человек, из которых более 200 военнослужащих назначены на должность научного сотрудника с присвоением первого офицерского звания лейтенанта", - рассказал он в интервью газете "Красная звезда" по случаю предстоящего осеннего призыва.

Генерал-полковник отметил, что весной 2024 года на комплектование научных рот было направлено свыше 360 выпускников престижных вузов России. "Отбор проходил персонально в вузах и военных комиссариатах из наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе", - продолжил Бурдинский.

По его словам, с начала существования таких подразделений военнослужащие по призыву приняли участие почти в 2 тыс. научно-исследовательских работ, получили около 400 патентов на изобретения. Также с их участием разработано около 3,5 тыс. рационализаторских предложений и опубликовано свыше 9 тыс. научных статей.

Он добавил, что сейчас функционируют 17 научных рот, 8 из которых - в технополисе "ЭРА", и 1 гуманитарный научный взвод.

Кроме того, в интересах предприятий, выполняющих задания государственного оборонного заказа, в стране созданы 11 научно-производственных подразделений. "За время функционирования научно-производственных подразделений в них прошли военную службу без отрыва от производства более 1,3 тысячи человек", - сказал Бурдинский, отметив, что более 80 военнослужащих после увольнения в запас продолжили работу на предприятиях ОПК. 

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