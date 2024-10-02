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Интерфакс-АВН

США направят на Ближний Восток истребители и несколько тысяч военнослужащих - Пентагон

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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США.
Источник изображения: AP

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - США направят дополнительные подразделения на Ближний Восток для обеспечения безопасности и защиты Израиля в случае необходимости, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Сабрину Сингх.

"США направляют на Ближний Восток дополнительные несколько тысяч военнослужащих для укрепления безопасности и подготовки к обороне Израиля при необходимости", - пишет агентство.

По словам Сингх, усиление присутствия означает отправку нескольких эскадрилий истребителей. В частности, США направят на Ближний Восток самолеты F-15E, F-16, A-10 и F-22, а также дополнительный персонал для их обслуживания.

"Изначально предполагалось, что эти самолеты будут направлены на ротацию и заменят уже находящиеся в регионе эскадрильи. Вместо этого, как уже находящиеся там, так и новые эскадрильи останутся на Ближнем Востоке, чтобы удвоить авиационную мощь", - отмечает AP.

Ранее в понедельник CNN со ссылкой на источники сообщил, что в Вашингтоне опасаются, что Иран готовит удар по Израилю в ответ на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

"Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что Иран планирует атаку после убийства израильтянами Насраллы. США работают с Израилем над его обороной", - информирует телеканал.

"США и Израиль готовятся вместе отразить атаку, причем США вносят изменения в развертывание своих военных сил", - передает CNN.

Накануне в Пентагоне пообещали дать ответ, если Иран, его партнеры и подчиненные ему группы попробуют атаковать американские силы в ближневосточном регионе или нанести урон интересам США. Представитель Минобороны Пэт Райдер напомнил о значительной военной группировке США в регионе, включая авианосную ударную группу, возглавляемую авианосцем USS Abraham Lincoln.

Обстановка на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

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Страны
Израиль
Иран
Ливан
США
Продукция
A-10 Warthog
F-15
F-16
F-22
Проекты
Nimitz
Авианосец
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