CBS узнал о возможном начале вторжения ЦАХАЛ в Ливан через несколько часов

CBS: Израиль может начать наземную операцию в Ливане через несколько часов

Израиль может начать наземную операцию в Ливане в течение нескольких часов. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на американского чиновника.

«В понедельник американский чиновник подтвердил CBS News, что Израиль уведомил США о намерении начать ограниченное наземное вторжение в Ливан, которое, по словам чиновника, может начаться в течение нескольких часов», — говорится в материале.

В свою очередь, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) майор Дэвид Барух сообщил журналистам в Израиле, что на данный момент затрудняется ответить, проводятся ли в Ливане крупные наземные действия. Один из его коллег капитан Ардам Иттах добавил, что «все варианты рассматриваются».

27 сентября ЦАХАЛ ликвидировала главу шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу, а также других командиров в ходе операции «Новый порядок». Сообщалось, что по штаб-квартире движения, в которой находился его лидер, было сброшено более 80 ракет. Представитель ЦАХАЛ Питер Лернер указал, что причиной ликвидации Насраллы была его масштабная подготовка к началу войны с Израилем.

Позднее, 29 сентября, ЦАХАЛ заявила об ударах по десяткам объектов «Хезболлы» в Ливане. В частности, речь шла о поражении пусковых установок, оружейных складов и других объектов инфраструктуры. Позднее стало известно, что ЦАХАЛ завершила волну авиаударов по 120 объектам «Хезболлы» в Ливане.

Глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил о готовности нанести больше ударов по «Хезболле» еще 24 сентября. Тогда же в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что военно-воздушные силы (ВВС) за сутки атаковали 1,5 тыс. объектов «Хезболлы» в Ливане.

Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения. По данным ливанского минздрава, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.