Украина засела в обороне — в военном, экономическом и дипломатическом плане (The Economist, Великобритания)

The Economist: у Зеленского проблемы — и в политике, и на поле боя

Положение Киева становится все более затруднительным, пишет The Economist. Зеленский по-прежнему рассуждает так, словно полная победа на поле боя достижима — но ситуация складывается в пользу России. Поэтому доверие населения к его правительству падает, а на Западе растет усталость от конфликта.

Российские успехи, усталость союзников и политические разногласия внутри страны ставят Киев в затруднительное положение.

“Россию можно лишь принудить к миру”, — заявил президент Владимир Зеленский Совету Безопасности ООН на минувшей неделе. Зеленский отправился в турне по Америке, общаясь с сильными мира сего и расхваливая свой “победный план”, как прекратить конфликт с Россией после двух с половиной лет боевых действий. Как водится, он запросил еще больше военной, финансовой и дипломатической поддержки, чтобы противостоять беспощадным атакам России. Президент Джо Байден согласился, объявив о новой партии оружия для Украины. Однако Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, оказался куда менее сговорчив. Поэтому Зеленский явно встревожен перспективой, что к неприятному миру будет принуждена как раз Украина, а не Россия. Его армия постепенно сдает позиции, энтузиазм его народа и желание сражаться ослабевает, а поддержка Запада под вопросом — в общем, Зеленскому не позавидуешь.

С тех пор как Украина отбила Херсон в конце 2022 года, она не добилась против России практически никаких успехов. Разрекламированное наступление летом 2023 года позволило отбить лишь крошечные участки удерживаемой Россией территории. С тех пор линия фронта сдвигается незначительно — да и то не в ту сторону. В феврале Россия захватила Авдеевку в Донецкой области. В последние месяцы она приближается сразу к нескольким опорным пунктам ВСУ под Донецком, включая Покровск (Красноармейск) и Угледар.

Теоретически Украина по-прежнему полна решимости вернуть все утраченные территории и восстановить границы, унаследованные после распада Советского Союза в 1991 году. Для этого потребуется отбить не только части Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей, но и полуостров Крым, который Россия присоединила в 2014 году. Однако в военном отношении это недосягаемо. На практике конфликт ведется на истощение, и обе стороны надеются, что смогут “пересидеть” друг друга — или, как минимум, отбиваться достаточно долго, чтобы избежать навязанного невыгодного мира.

Болезненные удары

Разговоры о прекращении боевых действий на данном этапе — не более чем условность. Президент Владимир Путин не проявил искреннего интереса к мирным переговорам. В 2022 году Зеленский подписал указ, запрещающий украинским чиновникам вести переговоры с Россией, пока у власти остается Путин.

Зеленский по-прежнему рассуждает так, словно полная победа на поле боя все еще достижима, хотя при этом обмолвился и о “стремлении к диалогу”. Похоже, Украина рассчитывает, что приток новобранцев, постоянные поставки западного оружия и изобретательность в применении огневой мощи сдержат путинские армии. По расчетам Киева, это вынудит российского лидера пойти на политические издержки, мобилизацию резервистов и дальнейшее напряжение экономики и тем самым подтолкнет его к соглашению. Однако не исключено, что первыми до предела дойдут, наоборот, армия, экономика и общество Украины.

Темпы российских успехов, и без того небыстрые, в последнее время замедлились еще больше. Покровск может продержаться еще несколько месяцев. Западные страхи перед крахом Украины и стремительным наступлением России на крупные города вроде Днепропетровска и Одессы отступили. Ситуация изменится, если только Америка внезапно свернет поставки боеприпасов.

Напрячь мускулы

Но баланс продолжающегося истощения все равно складывается в пользу России. Если российские войска в итоге захватят Покровск (а они наверняка это сделают), далее на запад перед ними откроется более плоская местность, благоприятная для дальнейшего продвижения. Более того, Россия по-прежнему располагает огромным преимуществом в огневой мощи — даже несмотря на значительный приток американского оружия в Киев в начале года. Российская артиллерия господствует на линии фронта, выпуская на некоторых участках до десяти снарядов на каждый украинский. Россия также осыпает противника управляемыми планирующими бомбами весом 500 кг, 1500 кг или 3000 кг, которые сравнивают с землей оборонительные позиции и уничтожают личный состав.

Хотя украинские потери намного ниже российских, Киеву все труднее их заменять. У ВСУ изначально было меньше солдат на фронте: 450 тысяч против 540 тысяч у России. И если большинство российских солдат ушли служить добровольно за щедрое жалованье, то Украина все больше опирается на призывников. Офицеры жалуются, что многие новобранцы не годятся для боевых действий: слишком старые, слишком больные, даже слишком пьяные. Из армии нет четкого пути обратно, поэтому многим мобилизация кажется билетом в один конец — в морг.

От 5 до 10% личного состава ВСУ ушли в самоволку. Многочисленных дезертиров ловят власти, но даже они не столь грозны, как силы Путина. По опросам общественного мнения, лишь менее 30% украинцев считают уклонение от призыва зазорным. Проблемы во многом усугубились начавшимся в августе контрударом ВСУ в Курской области. Новое наступление подтвердило, что Украине по силам перехватить инициативу и перехитрить российские силы, но при этом также расширило линии фронта и растянуло линии снабжения. Россия не замедлила свое наступление под Донецком, как надеялись в Киеве, хотя и перебросила часть сил на оборону Курска. Кроме того, операция истощила имеющиеся у ВСУ ресурсы для обороны Покровска. Александр, украинский офицер, воюющий в окрестностях города, сетует, что его подразделение частично лишилось поддержки с воздуха с открытием нового фронта.

Стабилизация положения потребует большей огневой мощи. Высокопоставленные украинские чиновники говорят, что их войскам нужна эшелонированная оборона — артиллерия, ракеты, боевые самолеты и беспилотники — чтобы оттеснить российские войска и вооружение от линии фронта и тем самым сделать невозможным дальнейшее продвижение. Украина просила разрешения бить западными ракетами по военным целям в глубине России, включая авиабазы, заводы и объекты инфраструктуры.

Но американские чиновники опасаются, что Россия после таких ударов примет асимметричные ответные меры, осложнив жизнь западным странам иными способами — в частности, начнет вооружать повстанцев-хуситов в Йемене. В любом случае, утверждают они, ракет не хватит, чтобы переломить ситуацию. Вместо этого США сосредоточились на укреплении военной промышленности Украины, особенно наращивании мощностей по производству беспилотников. На этом поприще Украина добилась крупных успехов: ее удары не только поражают военные склады, но и создают неудобства российскому флоту в Черном море. По словам советника Зеленского Александра Камышина, производство оружия на Украине за год почти утроилось.

Однако главная проблема — не мощности, а деньги. У правительства Украины нет средств на закупку продукции местных оружейников. В некоторых случаях портфели заказов пусты более чем наполовину. Например, Украина могла бы производить более трех миллионов ударных беспилотников ближнего действия в год, но армия смогла заключить контракт лишь на полтора.

Камышин хочет финансировать внутренние закупки оружия за счет отмены экспортного контроля и продажи оружия за границу. Он также призывает западных союзников оплачивать оружие украинского производства. Например, датское правительство таким образом уже закупило для ВСУ 18 самоходных артиллерийских установок “Богдан”.

Но Россия тоже производит больше оружия. Путин пообещал в этом году нарастить производство беспилотников почти в десять раз. Производство планирующих бомб и ракет “Искандер” выросло в семь раз с конца 2022 года. Россия также смогла закупить крупные партии боеприпасов и ракет у Северной Кореи, а также беспилотников и ракет у Ирана (доказательства или источник этих сведений издание не приводит, — прим. ИноСМИ).

Помимо прочего, это оружие позволило Москве провести с марта по август целых девять волн атак по электростанциям и электросетям Украины. Согласно недавнему докладу ООН, этот шквал атак поразил цели почти во всех подконтрольных Киеву областях и вывел из строя до 80% угольных и газовых электростанций страны.

Многие из поврежденных объектов с тех пор вернулись в строй, но остаются уязвимыми для будущих атак. Противовоздушная оборона Украины улучшилась, но и атаки России стали более изощренными: Москве удается перехитрить противоракетные батареи при помощи инфракрасных ловушек, ложных целей и других уловок. 26 августа Россия ударила по линиям электропередач, соединяющим три атомные электростанции Украины с остальной сетью — это грозит отключить более половины электроснабжения страны за один день.

Россия намерена заморозить Украину и тем вынудить ее сдаться, заявил Зеленский в ООН, поскольку большая часть отопления страны зависит от электроснабжения. На данный момент выработки электричества уже не хватает. Дефицит лишь усилится по мере похолодания и ужесточения российских ударов. Есть опасения, что веерные отключения электроэнергии будут продолжаться до 12 часов в сутки. В худшем случае трубы замерзнут и лопнут, выведя из строя целые системы отопления, даже если подача электроэнергии восстановится. Вблизи ключевых узлов энергосети уже размещены целые отряды техников, вооруженных запчастями для быстрого ремонта. Для защиты электростанций возведены бетонные “панцири”. В прифронтовых городах вроде Харькова развертываются небольшие мобильные генераторы с целью смягчить риск катастрофических перебоев.

Чтобы справиться с отключениями, крупные промышленные предприятия, такие как сталелитейные заводы, вкладываются в собственные газовые турбины. Председатель украинского банка говорит, что его фирма тоже озаботилась собственной выработкой. Малый бизнес также закупил генераторы или составил другие планы действий на случай непредвиденных обстоятельств. “Зима будет очень тяжелая, но я уверен, что катастрофы мы избежим”, — говорит глава Совета национальной безопасности Украины Александр Литвиненко.

На первый взгляд, большинство украинцев уверены в своих силах и сдаваться не собираются. Почти три четверти считают военную победу возможной. Лишь 9% смирились бы с прекращением боевых действий по нынешним рубежам без каких-либо других уступок.

Но за этими цифрами притаился ширящийся раскол между представителями разных поколений. У тех, кому за 60 и кому не грозит мобилизация, энтузиазма гораздо больше, чем у молодежи: 54% из них считают, что Украина побеждает — по сравнению с всего 31% тех, кому от 18 до 25 лет. Поэтому 60% пожилых людей убеждены, что Украина должна сражаться дальше, пока не освободит всю свою территорию, — по сравнению с лишь 40% респондентов в возрасте от 18 до 25 лет.

Более того, число украинцев, готовых сдать территорию России при определенных условиях, неуклонно растет. Доля тех, кто согласен сделать нынешние рубежи государственной границей, составляет уже 38% — при условии, если Украина войдет в Европейский союз и получит средства на реконструкцию. Если Украина войдет еще и в НАТО, нынешние линии фронта готовы принять целых 47%. И целых 57% готовы заключить мир, если Украина восстановит контроль над занятыми противником частями Запорожской и Херсонской областей, уступив при этом лишь Крым, Донецк и Луганск.

В больших городах вроде Одессы жизнь может показаться обманчиво нормальной: рестораны под открытым небом переполнены, спортзалы битком, а на набережной яблоку негде упасть от прогуливающихся в поисках впечатляющих селфи. Но у 77% украинцев на фронте погиб друг или знакомый, а 22% потеряли родственника. Люди постепенно смиряются с тем, что конфликт затянется еще больше.

Хотя экономика несколько стабилизировалась и даже растет, она остается гораздо меньше прежней. Около 6,5 миллиона человек, почти пятая часть населения, покинули страну. Более 60% оставшихся в ответ на вопросы социологов признались, что их доходы сократились, и они с трудом сводят концы с концами.

Правительству приходится еще труднее. Его доходы, по прогнозам, едва покроют половину расходов в 2025 году. Чтобы добыть оставшиеся 38 миллиардов долларов, нужны субсидии или кредиты. Хотя союзники, включая Америку и ЕС, согласились профинансировать дефицит за счет доходов от замороженных российских активов, это сопряжено с бюрократическими проволочками и оставляет Украину на милость благодетелей.

Все это лишь усугубляет горечь из-за военных потерь. “Запад и, в частности, США однозначно несут ответственность за гибель украинцев, — говорит командующий подразделением беспилотников Юрий Федоренко — Россия убивает нас в открытую. А Запад своей беспомощной и бессильной реакцией дает молчаливое согласие на это уничтожение”.

Едва ли удивительно, что доверие украинцев к Зеленскому рухнуло с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году, по данным Национального демократического института Америки. Доверие к правительству в целом еще ниже. Хотя все крупные политические партии в прошлом году согласились отложить выборы до конца конфликта, утверждается, что Зеленский задумался о том, чтобы провести президентские выборы в следующем году, чтобы упрочить свою власть.

“Политический процесс определенно начался”, — говорит ветеран украинской политики Юлия Тимошенко. Уже кипят жаркие споры о потенциальных соперниках Зеленского, и в их числе упоминается уволенный с поста главнокомандующего ВСУ в феврале Валерий Залужный. Опросы показывают: украинцам нравится мысль, что страну возглавит бывший солдат. “Страна беременна ожиданием новых политических лидеров”, — сказала журналистка Юлия Мостовая.

Задержите дыхание

Именно на этом бесперспективном фоне Зеленский отправился в Америку за дальнейшей поддержкой. Помощники Байдена ворчат из-за “извечных” требований Украины, но пытаются сделать как можно больше за четыре оставшихся месяца его президентства. Новый пакет военной помощи был объявлен с целью поскорее израсходовать средства, уже одобренные Конгрессом. Они также пытаются быстрее разобраться с кредитами, обеспеченными замороженными российскими активами. Некоторые даже надеются, что Конгресс одобрит еще один пакет помощи между ноябрьскими выборами и инаугурацией нового президента в январе.

Если им станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис, Украина в целом ждет примерно того же подхода, что и при Байдене. Но если второй срок выиграет Трамп, перспективы становятся куда менее предсказуемыми. В его лагере есть как проукраинские “ястребы” вроде Майка Помпео, который на первом сроке Трампа занимал пост госсекретаря, так и люди, которые даже порадуются победе России над Украиной. Это, в первую очередь, напарник Трампа по президентской гонке Джей Ди Вэнс, который незадолго до начала российской спецоперации в 2022 году заявил, что судьба Украины его “не волнует”.

Последние высказывания самого Трампа о конфликте также не обнадеживают. На минувшей неделе он пошутил, что Зеленский — “величайший торгаш на Земле”, раз он после каждого приезда в Америку увозит с собой по сотне миллиардов долларов. Он также озвучил размышления о том, что Россия, как правило, выигрывает свои войны, и посетовал, что Байден даже не готовится к этой перспективе. Кроме того, Трамп неоднократно утверждал, что быстро положит этому конфликту конец, а его старший сын осудил умеренный скепсис Зеленского по этому поводу, назвав его “позорным”.

На этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН Зеленский рассуждал об опасностях умиротворения воинственных держав, таких как Россия, и несправедливости попыток навязать Украине однобокий мир. Однако он до сих пор так и не разъяснил, каким может быть приемлемое окончание конфликта, за исключением полной победы Киева. А в сложившихся тяжелых условиях полная победа не представляется возможной.