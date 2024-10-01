Ливан готов обеспечить безопасность на границе с Израилем по резолюции ООН - и.о. премьера

Дубай. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - И.о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати в понедельник выразил готовность при прекращении огня между Израилем и движением "Хезболла" выполнить резолюцию СБ ООН 1701, которая предусматривает размещение ливанских войск вместо сил "Хезболлы" на юге страны.

"Мы готовы выполнить резолюцию 1701. Сразу же после вступления в силу соглашения о прекращении огня Ливан готов направить армию в районы к югу от реки Эль-Литани и выполнить все ее обязанности", - приводят западные СМИ слова Микати.

В резолюции СБ ООН 1701, призванной прекратить Вторую ливанскую войну 2006 года, прописаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, вывод его военных из южного Ливана, так и обязательства движения "Хезболла" по отводу всех формирований на север от реки Эль-Литани. Резолюция призывает к тому, чтобы ливанская армия и миротворцы ООН были единственными вооруженными силами к югу от этой реки.

Микати добавил, что он и спикер палаты представителей Набих Берри договорились: избрание нового президента произойдет только после того, как вступит в силу перемирие с Израилем.

По данным Минздрава Ливана, за прошедшие две недели от израильских ударов погибли 1 тыс. ливанцев и 6 тыс. получили ранения. Правительство сообщает, что 1 млн человек - пятая часть населения - покинули свои дома.