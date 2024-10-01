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ЦАМТО

Австралия намерена закупить в США ПРЛР AARGM-ER – DSCA

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Макет перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER) с демонстрацией размещения во внутреннем отсеке вооружения вооружения
Макет перспективной американской авиационной противорадиолокационной ракеты большой дальности Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile - Extended Range (AARGM-ER) с демонстрацией размещения во внутреннем отсеке вооружения вооружения истребителя Lockheed Martin F-35A, 2017 год.
Источник изображения: Orbital ATK / Northrop Grumman Innovation Systems

ЦАМТО, 30 сентября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" усовершенствованных противорадиолокационных ракет увеличенной дальности AARGM-ER и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость соглашения может составить 405 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 27 сентября.

Правительство Австралии обратилось к США с запросом о возможности приобретения до 100 усовершенствованных противорадиолокационных ракет увеличенной дальности AARGM-ER с системой GPS-навигации с функцией точного позиционирования (PPS), предоставляемой модулем SAASM или M-Code; до 24 секций наведения AGM-88G AARGM-ER (запасных); до 24 секций управления AGM-88G AARGM-ER (запасных).

Запрос также включает контейнеры для ракет; комплектующие и вспомогательное оборудование; выполнение ремонта; программное обеспечение (секретное и несекретное); документацию (секретную и несекретную); обучение (секретное и несекретное); доставку; инженерную поддержку правительства США и подрядчиков; другие связанные элементы логистики и поддержки программ.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку Австралия является одним из важных союзников США в западной части Тихого океана.

В уведомлении отмечается, что продажа ракет повысит возможности ВС Австралии по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет подавления и поражения излучающих радиолокационных средств наземного или морского базирования, связанных с противовоздушной обороной противника, повышая живучесть самолетов тактической авиации Австралии. При этом ВС Австралии не испытают затруднений при принятии боеприпасов на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания Northrop Grumman Systems.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
Австpалия
США
Компании
Northrop Grumman
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