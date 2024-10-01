"Боксер" с пушкой: гаубица RCH 155 — очередное "чудо-оружие" для Украины

Катар может отправить 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) "Панцерхаубитце-2000" (Panzerhaubitze 2000, PzH 2000) на Украину на фоне того, что власти арабского государства одобрили закупки новейших немецких САУ RCH 155. Об этом сообщила газета Bild. Ожидается, что Украина получит в этом году и новинку оборонпрома из ФРГ. О том, так ли хороши современные самоходки RCH 155 и какая роль в спецоперации сегодня отводится ствольной артиллерии, — в материале ТАСС

После публикации в немецкой прессе Доха поспешила дистанцироваться от участия в накачивании Украины оружием. "Мы с первого дня ясно дали понять, что мы заинтересованы в мирном разрешении этого конфликта", — сообщил ТАСС официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, добавив, что страна выступает в качестве посредника для урегулирования конфликта. "В данный момент мы участвуем в этих посреднических усилиях между обеими сторонами и, очевидно, не принимаем участия в милитаризации любого конфликта такого рода", — отметил аль-Ансари.

Без особых преимуществ

Самоходная артустановка RCH 155 разработана и производится германским концерном KNDS. Создатели не жалеют красок при описании своего изделия, выглядящего как очередное "чудо-оружие" Украины из длинного списка предыдущих не оправдавших себя новинок: самая перспективная ствольная артиллерийская система в мире, новый стандарт для колесных САУ, максимальная эффективность полностью автоматизированного орудия... RCH 155 действительно использует современные решения в области ствольной артиллерии. Самоходка представляет собой 8-колесное шасси бронетранспортера BOXER ("Боксер"), на которое установлено необитаемое боевое отделение с нарезным орудием калибра 155 мм и длиной ствола 52 калибра, позаимствованное у другой немецкой самоходной гаубицы — Panzerhaubitze 2000. Орудие заряжается автоматически, заряжение раздельное: сначала снарядом, а затем модульным метательным зарядом, набираемым из отдельных сгорающих гильз в зависимости от необходимой дальности выстрела. Всего RCH 155 может нести на борту 30 снарядов и 144 заряда. Производитель заявляет, что темп стрельбы самоходки превышает 8 выстрелов в минуту. Заявленная дальность выстрела составляет 40 км стандартным артиллерийским снарядом и до 54 км — увеличенной дальности типа V-LAP. Боевая масса машины — 39 тонн, экипаж — два человека. Двигатель мощностью 815 л.с. разгоняет самоходку на шоссе до 100 км/ч. Для самообороны на САУ может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль. В конструкции используются, помимо орудия, технологии и отдельные узлы от PzH 2000.

Как и другие артсистемы (включая российские), RCH 155 умеет поражать цели в режиме "огневой налет одним орудием", когда несколько снарядов последовательно выпускаются под разными углами, но достигают одной цели одновременно. Другой заявленный режим — поражение движущихся целей, включая корабли. При этом батарея самоходок работает совместно с командным пунктом и радаром. Дополнительно возможно дистанционное управление передвижением и стрельбой RCH 155.

Особенностью САУ является возможность стрельбы без выпускания опор-сошников и даже в движении. То есть артустановка может прибыть на огневую позицию, произвести серию выстрелов и сразу сменить местоположение, а то и вовсе стрелять на малом ходу.

"Стрелять на ходу она будет, <...> однако у нее будут некоторые проблемы с восстановлением наводки — там, скорее всего, блокируются рессоры, но тем не менее ее покачивает, темп стрельбы упадет, — поделился в беседе с ТАСС мнением офицер запаса ракетных войск и артиллерии и ветеран боевых действий Алексей Саканцев. — Ну и кучность прилетов тоже под вопросом". "Чтобы совершить какой-то неточный огневой налет — грубо говоря, спугнуть куда-то кого-то, — вариант подойдет. Или попытаться вытянуть на себя контрбатарейную борьбу и убежать — вариант тоже неплохой", — добавил он.

"Не опускать сошники любая техника умеет. Та же "Мальва" (российская колесная самоходная артустановка — прим. ТАСС) технически, наверное, тоже без сошников может стрелять. <...> Особым преимуществом это не является", — выразил мнение офицер запаса.

Кто получит немецкие самоходки САУ RCH 155 была представлена в 2014 году, два года спустя показавшись широкой публике на выставке вооружений Eurosatory в Париже. Возможность ведения огня на ходу продемонстрирована в 2021 году на германском полигоне Клиец (позднее он использовался для обучения украинских военнослужащих на немецких бронемашинах Marder и танках Leopard 1). В сентябре 2022 года концерн KNDS получил разрешение германского правительства на поставку 18 новейших гаубиц Украине. Таким образом Киев стал первым заказчиком самоходки, опередив даже Бундесвер. Отмечалось, что Украина получит орудия только через 2,5 года. В сентябре текущего года на сайте правительства ФРГ появилось уточнение, что общее число RCH 155, которые Германия собирается поставить на Украину, составит 36 единиц. Новой самоходкой заинтересовались в Великобритании. Орудие участвует в тендере британских Сухопутных войск на поставку новых САУ. В апреле 2024 года стало известно, что минобороны Соединенного Королевства собирается поставить RCH 155 на вооружение до конца текущего десятилетия. Как говорилось выше, еще одним зарубежным заказчиком самоходки станет Катар. Власти ФРГ одобрили продажу эмирату САУ RCH 155 в первой половине текущего года. Вооруженные силы Украины должны получить новые колесные САУ в конце текущего или начале будущего года. Об их появлении в зоне проведения СВО еще не сообщалось.

Инновационная российская "Коалиция-СВ"

Российская армия уже использует современную самоходную артиллерийскую установку, по ряду параметров и степени инновационности превосходящую западные образцы, — САУ "Коалиция-СВ". Разработка перспективной самоходки стартовала еще в начале 1990-х годов, однако в силу социально-экономических причин работы по "Коалиции-СВ" возобновились лишь в следующем десятилетии. При этом коренным образом менялся ее облик: к примеру, изначально артиллерийскую часть САУ для повышения скорострельности планировалось сделать двуствольной. В конце 2023 года первые САУ были направлены в российские войска, а источник ТАСС, близкий к Минобороны РФ, сообщил, что "Коалиция-СВ" уже применяется в специальной военной операции.

2С35 «Коалиция-СВ» — российская 152-миллиметровая одноствольная (модификация на базе танка «Т-90») самоходная гаубица. Источник: https://ru.wikipedia.org

Самоходка создана на базе шасси танка Т-90, ее экипаж — три человека. Она вооружена орудием калибра 152 мм, расположенным в необитаемом боевом отделении. Его метательный заряд модульный, причем воспламенение пороха в нем производит уникальная микроволновая система инициации. Самоходку отличает высокий уровень автоматизации боевой работы. "Фактически это боевой робот", — прокомментировал возможности САУ Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха. Перед выстрелом "Коалиция-СВ" самостоятельно выбирает тип снаряда, набирает метательный заряд в зависимости от расстояния до цели, устанавливает взрыватель, наводит орудие.

Военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в беседе с ТАСС рассказал, что орудие "Коалиции-СВ" благодаря увеличенной длине способно отправлять активно-реактивный снаряд на дальность до 70 км, боезапас САУ составляет 70 выстрелов (что более чем вдвое превосходит возимый боекомплект немецкой RCH 155), а заявленная скорострельность российской самоходной артустановки может достигать рекордных 16 выстрелов в минуту. Необходимый режим стрельбы сохраняется благодаря автоматическим впрыскам в канал ствола охлаждающей жидкости.

Как и RCH 155, "Коалиция-СВ" способна управляться дистанционно: экипаж может вести огонь с помощью мобильного командного пункта.

Российская оборонная промышленность стремительно наращивает выпуск как новейших самоходок, так и боеприпасов к ней, включая "снайперские" корректируемые, поражающие цель прямым попаданием. В конце января текущего года Сергей Шойгу, занимавший должность министра обороны, заявил, что уже в феврале военное ведомство получит шесть САУ "Коалиция-СВ", отметив, что новые самоходки крайне востребованы.

Артиллерия или дроны?

После просмотра многочисленных кадров, распространяемых Минобороны РФ и появляющихся в соцсетях, может сложиться впечатление, что ударные беспилотники стали основной силой на поле боя. "То, что видео дронов больше, — понятно, что будь то "Ланцет" или FPV, удачный результат всегда записывается, — рассказал Алексей Саканцев. — Однако артиллерия может работать по целям, которые мы даже не видим, не видят разведчики, и записать [поражение] нечем. <...> Артиллерия не уступила — дрон вышел на ее уровень, местами даже выше. Но дроны ограничены погодными условиями. И если они не могут пробить РЭБ (работу средств радиоэлектронной борьбы — прим. ТАСС) противника, то приходится работать артиллерией. А очень часто они взаимодействуют".

Саканцев считает, что RCH 155 не является прорывом в области артиллерии. "Все натовские артиллерийские системы в калибре 155 мм стандартизированы — по типу боеприпасов, часто по длине ствола и по зарядам. Соответственно, они имеют плюс-минус одинаковые характеристики", — сказал он, заметив, что для колесных САУ могут отличаться такие параметры, как темп стрельбы, скорость наведения. Колесное шасси дает самоходке подвижность, большой запас хода из-за топливной экономичности. "У "немца" преимущества непосредственно в технических характеристиках особо-то и нет", — подытожил офицер запаса ракетных войск и артиллерии.

Из российских САУ, по мнению специалиста, хорошо показывает себя колесная "Мальва". "Во-первых, это отработанная 152-миллиметровая система, которая нам известна как "Мста", то есть фактически у нее ствол самоходной "Мсты" с некоторыми доработками — это приводы, система позиционирования, получения данных. Она смонтирована на удачном, отработанном шасси Брянского автомобильного завода. Похожее шасси применяется для ОТРК "Искандер", — сообщил он, отметив скорость и маневренность "Мальвы", несмотря на немалые габариты. Саканцев отметил хорошую защищенность экипажа в бронекапсуле российской колесной САУ — по его мнению, она выше, чем у 2С19 "Мста-С".

2С43 «Мальва». Источник: Фото: Минобороны РФ

Офицер запаса выразил мнение, что артиллерия продолжает развиваться и главная тенденция ее развития — применение автоматических систем передачи данных о целях, широкое внедрение автоматизации обработки данных, автоматизированных систем связи и управления огнем.

Виктор Бодров