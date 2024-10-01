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Вестник Мордовии

"Атомная Ладога" на шасси Т-80 - защищенная и скоростная отметилась в СВО

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии" (парк "Патриот" в Каменск-Шахтинском)

Созданное в 80-е годы "высокозащищенное транспортное средство" "Ладога" должно было выполнять задачи в зонах, где применялось оружие массового поражения. Поэтому, не удивительно, что эта гусеничная машина прошла проверочную обкатку в зоне Чернобыльской катастрофы.

Спустя многие годы нашлась ей работа и в ходе специальной военной операции. Об этом писали во множестве отечественных источников, в частности, отмечалось, что созданная на шасси Т-80 она способна вмещать шесть человек и выполнять роль тяжелого бронетранспортера.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии" (парк "Патриот" в Каменск-Шахтинском)

Потребность в таком образце неоднократно озвучивалась нашими военными, и сейчас в подразделениях Российской армии идет приспособление под выполнение таких задач танков Т-54, Т-55, Т-62 и Т-72.

Что же касается "Ладоги", то она может разгоняться по шоссе до 75 километров в час. Масса - 42000 кг.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии" (парк "Патриот" в Каменск-Шахтинском)

Необходимо упомянуть, что специальная военная операция раскрыла высокий потенциал отечественных танков с газотурбинными двигателями, которые сейчас составляют немалый процент техники, занятой в уничтожении формирований киевского марионеточного режима. Поэтому сообщалось о возможном появлении новых машин с ГТД.

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Страны
Россия
Продукция
Т-55
Т-62
Т-72
Т-80
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