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Военное обозрение

Украинский эксперт: Российская ПВО создаст проблемы при применении истребителями F-16 ВС ВСУ американских бомб AGM-154 JSOW

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Источник изображения: topwar.ru

Россия имеет мощную систему ПВО, что создаст проблемы по применению американских тактических планирующих авиационных бомб AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), о возможной поставке которых сообщили в Пентагоне. Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Россия развернула мощную систему противовоздушной обороны, которая действительно контролирует воздушное пространство Украины, в частности, в районе линии фронта и в глубину обороны ВСУ. Это привело к тому, что украинские самолеты вынуждены летать на низкой высоте, стараясь не входить в зону действия российских зенитных систем. Американские бомбы AGM-154 JSOW, имеющие дальность полета всего 130 км, необходимо запускать с большой высоты, а это означает, что истребители F-16 будут подвергаться риску поражения ракетами ПВО.

Система ПВО Российской Федерации — одна из самых лучших в мире. (...) И С-300, и С-350, С-400, С-500 — действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной.

— заявил эксперт.

По его мнению, у Воздушных сил ВСУ не будет возможности эффективно применять американские дальнобойные бомбы, тем более, что США запретили Киеву рисковать поставленными истребителями, используя их рядом с линией фронта. А применение с большой дальности не позволит наносить удары в глубину обороны российских войск.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-154
F-16
С-300
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
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