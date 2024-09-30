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Интерфакс-АВН

Ван И отметил положительную динамику развития отношений между Китаем и Южной Кореей - МИД КНР

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Глава МИД КНР Ван И
Глава МИД КНР Ван И.
Источник изображения: © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС, архив

Он заявил, что размещение США ракет среднего радиуса действия в регионе не способствует региональной стабильности

Пекин/Гонконг. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что следует поддерживать положительную динамику, которая в настоящее время наблюдается в отношениях между Китаем и Южной Кореей.

"С этого года обмены и сотрудничество между Китаем и Южной Кореей в различных областях имеют тенденцию к активизации, отношения между двумя странами демонстрируют положительную динамику", - приводит МИД КНР в воскресенье слова Ван И на встрече с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем "на полях" Генассамблеи ООН.

По словам китайского министра, сегодня в мире развиваются односторонность и протекционизм. В этих условиях Китай и Южная Корея, "как близкие соседи и важные партнеры, должны работать сообща, чтобы противостоять рискам и вызовам и создать благоприятные условия для своего развития и отношений между двумя странами".

Ван И сказал, что поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает общим интересам всех сторон.

Он подчеркнул: "Размещение Соединенными Штатами ракет среднего радиуса действия в регионе подрывает региональный мир и стабильность и не отвечает интересам стран региона".

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