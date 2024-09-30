Войти
Интерфакс-АВН

США, предоставляя Украине военную помощь, рискуют ввергнуть Европу и весь мир в ядерную катастрофу - МИД КНДР

134
0
+1
Ким Ё Чжон
Ким Ё Чжон.
Источник изображения: Jorge Silva/ Pool Photo via AP

Пекин. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Расширение США военной помощи Украине является серьезной ошибкой, которая чревата ядерной катастрофой для Европы и всего мира, заявила заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

В ее заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентство Кореи (ЦТАК), названо грубой ошибкой и глупым поведением предоставление со стороны США Украине очередного транша военной помощи на сумму более $8 млрд.

Она предупредила, что "попытки США к обострению ситуации, которые поставками Украине разных вооружений на астрономические суммы намереваются затягивать и расширить конфликт, подвергнут всю Европу ужасным бедствиям ядерной войны".

"США и Западу нельзя игнорировать или недооценить строгое предупреждение России", - подчеркнула Ким Е Чжон.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"