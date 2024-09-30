Войти
Интерфакс-АВН

В Пентагоне рассматривают возможность наращивания численности воинского контингента на Ближнем Востоке - СМИ

124
0
0
Военнослужащие Армии США
Военнослужащие Армии США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Вашингтон. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Пентагон рассматривает варианты увеличения численности войск на Ближнем Востоке, учитывая вероятность ответных действий со стороны Ирана или "Хезболлы" после убийства лидера движения Хасана Насраллы, сообщает телеканал NBC со ссылками на источники.

В сообщении говорится что "военные чиновники представили министру обороны Ллойду Остину варианты дополнительной военной поддержки в регионе, а он, в свою очередь, обсудил нынешнюю военную позицию и некоторые варианты в телефонном разговоре с президентом Джо Байденом и другими руководителями национальной безопасности".

Телеканал отмечает, что, хотя никаких решений пока не принято, "у Остина есть полномочия направить войска в регион".

В качестве одного из возможных вариантов рассматривается возможность перенаправления из Европы на Ближний Восток авианосной ударной группировки во главе с авианосцем Harry S. Truman, "но на данный момент нет никаких признаков того, что это произойдет".

Также пока не принято решение об эвакуации из региона гражданского населения. По данным телеканала, от американцев поступает не так много просьб о помощи, чтобы покинуть Ливан "прямо сейчас". Тем не менее в регионе находятся войска и средства США для обеспечения эвакуации гражданских лиц в случае необходимости.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден приказал Пентагону изучить расстановку американских сил на Ближнем Востоке и "скорректировать их по мере необходимости, чтобы поддержать цели США в регионе".

В настоявшее время на Ближнем Востоке находится около 40 тыс. американских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Ливан
США
Проекты
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"