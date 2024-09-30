В Пентагоне рассматривают возможность наращивания численности воинского контингента на Ближнем Востоке - СМИ

Вашингтон. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Пентагон рассматривает варианты увеличения численности войск на Ближнем Востоке, учитывая вероятность ответных действий со стороны Ирана или "Хезболлы" после убийства лидера движения Хасана Насраллы, сообщает телеканал NBC со ссылками на источники.

В сообщении говорится что "военные чиновники представили министру обороны Ллойду Остину варианты дополнительной военной поддержки в регионе, а он, в свою очередь, обсудил нынешнюю военную позицию и некоторые варианты в телефонном разговоре с президентом Джо Байденом и другими руководителями национальной безопасности".

Телеканал отмечает, что, хотя никаких решений пока не принято, "у Остина есть полномочия направить войска в регион".

В качестве одного из возможных вариантов рассматривается возможность перенаправления из Европы на Ближний Восток авианосной ударной группировки во главе с авианосцем Harry S. Truman, "но на данный момент нет никаких признаков того, что это произойдет".

Также пока не принято решение об эвакуации из региона гражданского населения. По данным телеканала, от американцев поступает не так много просьб о помощи, чтобы покинуть Ливан "прямо сейчас". Тем не менее в регионе находятся войска и средства США для обеспечения эвакуации гражданских лиц в случае необходимости.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден приказал Пентагону изучить расстановку американских сил на Ближнем Востоке и "скорректировать их по мере необходимости, чтобы поддержать цели США в регионе".

В настоявшее время на Ближнем Востоке находится около 40 тыс. американских военных.