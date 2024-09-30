Как США восприняли изменения в ядерной доктрине РФ станет понятно после решения Вашингтона по вопросу ударов по РФ дальнобойным оружием - Лавров

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Решение Вашингтона о разрешении Украине использовать дальнобойное оружие по России позволит понять, как в США восприняли недавние изменения в ядерной доктрине РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда мы говорим что-то публично, когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, - они это слышат. Как они это понимают - не мне судить", - сказал он в субботу на пресс-конференции в Нью-Йорке (ООН), отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие изменения в ядерной доктрине.