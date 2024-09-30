Что стоит за заявлением России об увеличении численности вооруженных сил? (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: армия России станет второй по численности в мире

Согласно указу Путина, с 1 декабря произойдет очередное увеличение численности вооруженных сил России, пишет Al Jazeera. Это связано с расширением НАТО на восток, втягиванием Финляндии и Швеции в альянс. Российская армия станет второй по численности в мире.

Фахим ас-Сурани

Штатная численность ВС России с 1 декабря увеличится почти до 2,39 миллиона человек, включая один миллион военных.

Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина. В нём также содержится поручение Правительству предусмотреть выделение Министерству обороны ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации этого указа.

В последний раз штатная численность ВС России менялась в декабре 2023 года. Тогда её повысили до 2 209 130 человек, в том числе 1,32 миллиона военнослужащих.

Таким образом, согласно новому указу, общее увеличение ВС России составит 180 130 человек, а численность военнослужащих увеличится на 160 000 солдат и офицеров. Под численностью ВС России понимаются военнослужащие и гражданский персонал.

Необходимость укрепления обороны

В феврале, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость нарастить группировки войск на западном направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии.

Указ президента Владимира Путина об увеличении численности ВС России продиктован необходимостью реагирования на актуальные угрозы стране, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах. Поэтому это требует принятия соответствующих мер", — сказал Песков.

Указ вызывает вопросы о сроках и мотивах увеличения численности ВС России, о том, как это будет сделано и будет ли сопровождаться новой волной мобилизации.

Трудности

Полковник в отставке Виктор Баранец заявил "Аль-Джазире", что увеличение штатной численности Вооруженных сил необходимо для ротации войск, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Когда в ходе СВО стало ясно, что нам не хватает бойцов, что надо делать ротацию, что надо замещать убитых, раненых и контуженных, — вот тогда и возникла необходимость увеличения численности войск", — сказал он.

По его словам, увеличение численности ВС России будет сопровождаться подготовкой хорошо обученных резервов, благодаря чему ротация будет происходить постепенно. Баранец подчеркнул, что грамотно проведенная ротация позволит России не снизить боевой потенциал войск в зоне СВО.

Численность военнослужащих в ВС СССР к концу 1991 года достигала 3,7–3,8 миллиона человек (без учета гражданских служащих). 7 мая 1992 года экс-президент России Борис Ельцин подписал указ "О создании Вооружённых Сил Российской Федерации", который требовал от Министерства обороны разработать и внести предложения по "сокращению численности и боевого состава Вооружённых Сил Российской Федерации". На тот момент в стране насчитывалось от 2,5 до 2,8 миллиона военнослужащих.

Сейчас ВС России по численности личного состава занимают третье место среди крупнейших армий мира. На первом — Народно-освободительная армия Китая (2 035 000 человек), на втором — ВС Индии (1 455 550 человек), на четвертом — армия США (1 328 000 человек).

Если до 1 декабря никто из ведущих мировых военных игроков не изменит численность своих войск, то Россия станет второй по численности вооруженных сил.

Признаки противостояния

Со своей стороны, глава Международного центра политического анализа и прогнозирования Денис Коркодинов заявил, что Россия готовится к различным сценариям развития событий. Одним из вызовов, стоящих перед Москвой, является вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он отметил, что это изменение создает значительные вызовы на северных рубежах России, на которые она не может не реагировать. По его словам, большая часть военных будет привлекаться именно туда.

Пополнения вольются в ряды сухопутных войск, прежде всего штурмовых батальонов. Это также касается танковых, артиллерийских частей. Кроме того, нужны операторы БПЛА, причем в очень большом количестве. Коркодинов считает, что это нужно еще и для сохранения обороноспособности на остальных рубежах России во время проведения специальной военной операции.

Не стоит забывать, что западные страны обсуждают возможное применение дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России. Если это так, то Москва может в какой-то момент поднять вопрос о нанесении ударов по логистическим центрам, которые используются для поставок оружия на Украину.

На вопрос о том, будет ли увеличение численности ВС России проходить за счет объявления новой мобилизации, Коркодинов ответил, что речь идет об увеличении набора контрактников. О мобилизации говорить рано, об этом нет никакой достоверной информации. В заявлениях российских военных об этом тоже нет ни слова. Призывать резервистов и тем более объявлять новую мобилизацию будут лишь в случае резкого ухудшения обстановки.