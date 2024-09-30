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Интерфакс-АВН

Лавров заявил об отсутствии возможности у Турции продать закупленные у России системы С-400 третьей стране без разрешения России

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Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Фото : Turkish Defence Ministry

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Турция не может продать закупленные у России системы С-400 третьей стране без разрешения со стороны Москвы, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет С-400, систем противоракетной обороны, которые были поставлены Турции, мне комментировать нечего. Президент Турции Эрдоган опытнейший государственный деятель, и он принимает решения по любому вопросу в интересах своего народа и своего государства", - сказал Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу.

Таким образом он по просьбе журналиста прокомментировал информацию о том, что Турция может продать ЗРК С-400 третьей стране, например, Индии или Пакистану.

"Здесь, единственное, существует конкретное добавление: в контрактах по продаже вооружений есть графа о сертификате конечного пользования. Для того, чтобы с продукцией, которая поставлена с таким сертификатом, в котором в качестве конечного пользователя указана страна, получившая эти вооружения, что-то сделать, необходимо согласие страны, которая эти вооружения продала", - добавил он.

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