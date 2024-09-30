Азербайджан представил Babir-3M – модернизированный БТР-70

Источник изображения: topwar.ru

На прошедшей на днях в Баку выставке ADEX 2024 была представлена модернизированная версия бронетранспортера БТР-70, принятого на вооружение советской армии в 1971 году. Улучшением этой машины Азербайджан занимается с 2013 года, постепенно внося ряд изменений.

На этот раз на корпусе БТР, за башней, можно было заметить прямоугольную конструкцию. Возможно, что в ней размещено оборудование, отвечающее за радиоэлектронное подавление дронов.

Babir-3M имеет общую массу 12000 кг и вмещает экипаж из 10 человек. Его размеры составляют 7535 мм в длину, 2800 мм в ширину и 2320 мм в высоту. Машина оснащена дизельной силовой установкой (KAMA3-740.11.240) на 240 л.с., которая позволяет развивать максимальную скорость 95 км/ч по шоссе и расходует 48 л топлива на 100 км, обеспечивая дальность действия 550 км. БТР вооружен 14,5-мм пулеметом КПВТ, 7,62-мм ПКТ.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывают организаторы выставки, на вооружении Азербайджана из числа советских и российских машин находятся более 70 БТР-80А, 76 БТР-82А, 132 БТР-70, включая модернизированные (в том числе с боевым модулем Simsek из ЮАР), 10 БТР-60, 3 БТР-3 и 88 БРДМ-2 (23 машины были модернизированы и переименованы в ZKDM), 118 БМП-3, 100 танков Т-90С.