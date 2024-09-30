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Военное обозрение

СМИ Украины: ВСУ готовят «суператаку» дронов на регионы РФ, но её уже несколько раз пришлось отложить

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные в ночь на 1 сентября установили своеобразный рекорд, атаковав российскую территорию одновременно 158 БПЛА. Теперь Зеленский намеревается побить его, запустив более 200 беспилотников.

Об этом сообщает авторитетный украинский Telegram-канал, ссылаясь на источники.

СМИ Украины утверждает, что ВСУ готовят «суператаку» дронов на регионы РФ, но ее уже несколько раз пришлось отложить – как минимум, два раза. Администрация Зеленского распорядилась накапливать беспилотники для масштабного удара для России, но сделать это никак не получается. Российские военные каким-то образом вычисляют места хранения аппаратов и атакуют эти склады, уничтожая их содержимое и срывая планы Зеленского. По утверждению собеседников ТГ-канала, из-за этого дата массовой атаки украинских беспилотников несколько раз переносилась.

Источник изображения: topwar.ru

Впрочем, эти успешные действия российских военных не означают, что проблемы не существует. Более того, она требует срочного решения. В частности, данную тему поднимал заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев после посещения полигона Капустин Яр, где ознакомился с методами борьбы с беспилотниками. Он заявил, что в России следует как можно скорее создать эшелонированную систему противовоздушной обороны для противодействия атакам вражеских дронов. По словам Медведева, она должна стать надежной защитой для военных и гражданских объектов на территории РФ. Чиновник считает, что ее следует развернуть в максимально короткие сроки.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
БПЛА
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