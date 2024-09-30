Выскочив на дорогу средь бела дня, российские саперы захватили редкий трофей — украинскую БМП-1ТС с усиленным вооружением (Forbes, США)

Forbes: российские саперы оставили ВСУ без уникальной модернизированной БМП

Российским саперам удалось провести дерзкую операцию под носом у противника, пишет Forbes. Благодаря решительности и отваге солдат из группировки войск "Центр" ВСУ лишились уникальной БМП-1 ТС. Этих машин с усиленным вооружением у Украины осталось не так много.

Средь бела дня выскочив на грунтовую дорогу под недавно занятой Гродовкой на востоке Украины, российские солдаты быстро заложили противотанковые мины, а затем поспешили прочь.

Таким образом солдатам из группировки войск “Центр” удалось подбить редкий трофей — гусеничную боевую машину ВСУ БМП-1ТС с усиленным вооружением. Солдаты засняли свою засаду на видео, и на этой неделе его подхватили российские пропагандистские каналы.

Есть масса способов установки мин: вручную непосредственно перед боем, с помощью автоматизированных систем с наземных транспортных средств, воздушным путем с вертолета или беспилотника или даже с помощью артиллерийских снарядов, которые взрываются на подлете.

Установка мин вручную за несколько мгновений до того, как мимо промчатся вражеские машины, — пожалуй, самый рискованный метод. Саперам угрожают снайперы, беспилотники и артиллерия, не говоря уже о той самой бронетехнике, по которой они целятся.

Но немедленная установка минного поля вручную имеет и явные преимущества. Таким образом шанс противника обнаружить и обезвредить мины сводится к минимуму. Российские солдаты вернулись на дорогу из засады и обнаружили две поврежденные и брошенные украинские машины: редкую БМП и колесную БТР.

БМП-1ТС — это уникальная украинская версия 15-тонной одиннадцатиместной БМП-1. Начиная с середины 1960-х годов, советская промышленность произвела десятки тысяч БМП первого поколения. Тысячи машин до сих пор находятся на хранении в России и на Украине.

Главной проблемой базовой БМП-1, помимо недостаточной защиты, всегда была ее гладкоствольная 73-миллиметровая пушка. Ее преимущество заключалось в минимальной отдаче, но при этом на расстоянии в несколько сотен метров значительно падала точность стрельбы.

Поэтому, модернизируя старые БМП-1 после десятилетий консервации, русские или украинцы, как правило, начинают с того, что снимают башни и пушки и заменяют их новыми боевыми модулями, нередко с современной оптикой и 23-миллиметровыми или 30-миллиметровыми автоматическими пушками. Современное сочетание средств управления огнем и вооружений позволяет экипажу БМП-1 точнее поражать цели на расстоянии до километра.

Модель ТС — как раз одна из таких БМП-1 с усиленным вооружением. Украинская промышленность наладила ее производство в небольших количествах примерно два года назад. БМП-1ТС может похвастаться боевым модулем “Спис-Синтез” вместо старой башни с 73-миллиметровой пушкой.

В модуль “Спис-Синтез” входит тепловизионная оптика, стабилизатор для 30-миллиметровой автоматической пушки ЗTM-1, а также автоматический гранатомет КБА-117 и пусковая установка для противотанковых ракет “Стугна”.

Первая дюжина БМП-1ТС попала в 5-ю штурмовую бригаду ВСУ, которая потеряла в бою не менее трех из них. По последним данным, 5-я штурмовая нигде вблизи Гродовки не воевала, поэтому не исключено, что бригада передала уцелевшие БМП-1ТС в другое подразделение, или же украинская промышленность выпустила новые машины.

Как бы то ни было, из-за отважных — не сказать чокнутых — русских саперов сегодня на вооружении Украины осталось на одну БМП-1ТС меньше, чем неделю назад.

Автор: Дэвид Эйкс (David Axe).