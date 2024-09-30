Путин отметил вклад работников атомной промышленности в сферы российской энергетики, медицины и космоса

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов атомной промышленности, текст поздравительной телеграммы размещен в субботу на сайте Кремля.

"Вы по праву гордитесь славной историей отрасли, чтите имена легендарных учёных, выдающихся конструкторов, инженеров, специалистов, чьи достижения легли в основу отечественной атомной промышленности и её последующих успехов, способствовали развитию нашего народного хозяйства, созданию мощного производственного и передового энергетического комплекса, освоению территорий Заполярья и Северного морского пути, обеспечили ядерный паритет и обороноспособность государства", - говорится в телеграмме.

"Отрадно, что сегодня вы бережно храните это уникальное наследие, последовательно реализуете стратегические задачи, связанные с дальнейшим укреплением российской атомной энергетики, разработкой новых материалов, внедрением прорывных решений в медицинской и космической сферах, реализацией перспективных арктических программ. Особое внимание уделяете наращиванию кадрового, научно-исследовательского, технологического потенциала отрасли, углублению взаимовыгодного международного сотрудничества", - подчеркнул Путин.