Страны глобального Юга призвали к скорейшему урегулированию украинского кризиса - МИД КНР

Пекин. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Сформированная Китаем и другими странами глобального Юга на платформе ООН инициатива "Друзья мира", призванная ускорить урегулирование украинского кризиса, преследует цель создания условий и атмосферы для прекращения огня и возобновления мирных переговоров, сообщил в субботу МИД КНР.

"Мы надеемся, что, опираясь на Организацию Объединенных Наций, мы объединим больше стран глобального Юга, будем высказывать более объективные, сбалансированные и рациональные мнения, а также создадим условия и атмосферу для прекращения огня и возобновления мирных переговоров", - заявил журналистам после встречи участков группы "на полях" Генассамблеи ООН министр иностранных дел КНР Ван И.

Он отметил, что еще в начале конфликта Россия и Украина были близки к достижению соглашения, но это оказалось безрезультатным. "Причины этого должны быть отражены", - подчеркнул министр.

По его словам, "ожидается, что заинтересованные стороны рассмотрят вопрос о своевременном возобновлении мирных переговоров, встретятся лицом к лицу, будут искать точки соприкосновения при сохранении разногласий на переговорах, справедливо обсудят все мирные предложения и будут способствовать созданию новой архитектуры безопасности".

В совместном заявлении по итогам встречи на уровне министров члены группы призвали все заинтересованные стороны не допустить распространения конфликта и эскалации военных действий, увеличить объем гуманитарной помощи гражданскому населению, к неприменению оружия массового уничтожения, особенно ядерного, биологического и химического оружия.

В состав группы вошли Алжир, Боливия, Бразилия, Египет, Индонезия, Замбия, Казахстан, Кения, Китай, Колумбия, Мексика, Турция и Южная Африка.