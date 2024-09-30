Лавров в СБ ООН призвал Израиль прекратить военные действия, а "Хезболлу" - отвести свои формирования

Глава МИД РФ призвал США прекратить поддерживать Израиль, чтобы "быстро и эффективно" прекратить конфликт

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Израиль прекратить наступательные военные операции в отношении Ливана, а "Хезболлу" - отвести свои формирования к северу реки Литани.

"Мы последовательно и неизменно исходим из необходимости полного и комплексного выполнения резолюции СБ ООН 1701, в которой прописаны как обязательства Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, вывод своих вооруженных сил из южного Ливана и прекращение оккупации ливанских земель, так и обязательство "Хезболлы по отводу всех формирований к северу реки Литани", - сказал он, выступая в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

По словам министра, "кто-то сильно хочет и пытается спровоцировать большую войну", "необходимо немедленно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля".

Лавров заявил, что "неизбирательные атаки, жертвами которых становятся гражданские лица, категорически недопустимы. Путь войны, который избрал западный Иерусалим, не поможет ему вернуть внутренне перемещенных лиц на север страны не обеспечит безопасность в ливано-израильском приграничье".

"Призываем к немедленному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало бы условия для политико-дипломатического урегулирования", - отметил Лавров.

Он сообщил, что Москва прилагает активные дипломатические усилия по деэскалации ситуации, предотвращения самого катастрофического сценария, готова к координации с международными и региональными партнерами.

"Члены Совета должны поставить интересы народов Палестины и Израиля выше узкокорыстных политических расчетов отдельных деятелей, и потребовать немедленного прекращения огня, освобождения всех незаконно удерживаемых лиц, обеспечение полноценного и беспрепятственного гуманитарного доступа", - заявил Лавров. Он также подчеркнул, что "к нарушителям резолюции СБ должны применяться строгие меры, без чего наши решения будут и дальше оставаться на бумаге".

Глава российского МИД также обратился к Вашингтону с призывом перестать оказывать поддержку Израилю.

"Без вашей всесторонней поддержки Израиля конфликт может быть прекращен быстро и эффективно. Это помогло бы создать условия для возвращения к мирным переговорам о создании независимого, суверенного палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - убежден Лавров.