Боррель: Украине без помощи ЕС и США пришлось бы сдаться за пару недель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в очередной раз выразил мнение о необходимости снять ограничения на применение Киевом оружия для ударов по территории РФ

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Украина без помощи со стороны США и Евросоюза была бы вынуждена сдаться в конфликте с Россией за пару недель. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на семинаре Совета по международным отношениям в США, трансляцию вела пресс-служба Еврокомиссии.

"Без вас и без нас Украине пришлось бы сдаться за пару недель", - сказал он, напомнив, что Киев зависит от помощи Вашингтона и Брюсселя.

Боррель в очередной раз выразил мнение о необходимости снять ограничения на применение Киевом оружия для ударов по территории РФ. "Мы должны помогать Украине больше и быстрее. Мы должны дать Украине экономическое и стратегическое преимущество над Россией и позволить решать самостоятельно, что приемлемо и что нет", - добавил он.