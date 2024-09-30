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Интерфакс-АВН

ЦАХАЛ ликвидировала или пленила свыше половины бойцов ХАМАС - Нетаньяху

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Военнослужащий ЦАХАЛ, участвующий в операции «Железные мечи». Фото Reuters
Военнослужащий ЦАХАЛ, участвующий в операции «Железные мечи». Фото Reuters.

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила или взяла в плен более половины бойцов группировки ХАМАС, число которых при нападении на Израиль 7 октября 2023 года составляло 40 тыс. человек, заявил в пятницу израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"ЦАХАЛ захватила или убила более половины террористов, уничтожила свыше 90% ракетного арсенала и вывела из строя ключевые элементы их подземной сети", - сказал он на Генассамблее ООН.

Премьер отметил, что на момент нападения на Израиль отряды ХАМАС насчитывали примерно 40 тыс. человек. На вооружении группировки стояли 15 тыс. неуправляемых ракет, а общая длина подземных туннелей составляла свыше 560 км.

Нетаньяху утверждает, что ЦАХАЛ уничтожила почти все батальоны ХАМАС - 23 из 24. По его словам, военные продолжают изучать, какие еще возможности остались у ХАМАС, и ликвидируют остатки ее инфраструктуры.

В то же время премьер отметил, что систему управления ХАМАС нельзя оставлять в секторе Газа, иначе группировка восстановит позиции, перевооружится и вновь атакует Израиль. Он заявил, что Израиль не потерпит ХАМАС в Газе, и что анклав должен пройти через процесс "демилитаризации и дерадикализации".

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