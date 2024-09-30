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Новейшая подводная лодка Китая затонула. На ней могло быть ядерное топливо, но Пекин все скрывает

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Фото: Planet Labs Inc / Reuters
Фото: Planet Labs Inc / Reuters.

WSJ: в Китае недалеко от Ухани затонула новейшая атомная подводная лодка

В Китае затонула новейшая атомная подводная лодка. Это произошло на верфи недалеко от китайского города Ухань еще в мае-июне. Несмотря на то, что власти КНР пытались скрыть данный факт, на него обратили внимание ряд американских СМИ.

На данный момент неизвестно, перевозила ли она ядерное топливо в момент затопления, однако журналисты The Wall Street Journal (WSJ), написавшие о ситуации, не отрицают этого. При этом отмечается, что, скорее всего, после ЧП никто не брал пробы воды, так как никаких признаков, указывающих на это, нет. Кроме того, нет никаких данных о возможных пострадавших и последствиях.

Источник издания в американском Минобороны отметил, что сокрытие данного факта властями Китая неудивительно.

В дополнение к очевидным вопросам о стандартах подготовки и качестве оборудования инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней подотчетности НОАК (Народно-освободительная армия Китая. — прим. «Ленты.ру») и надзоре за оборонной промышленностью Китая, которая долгое время страдала от коррупции

источник WSJ в Минобороны США

Пекин пока не прокомментировал данную информацию. Власти ссылаются на то, что не знакомы с ситуацией.


Верфь около Ухани.
Источник: Planet Labs Inc / Reuters

Затонувшую подлодку последний раз видели на воде в мае

Затонувшим судном оказалась подлодка класса Zhou, являющаяся первым судном такого типа. Ее создателем названа государственная компания China State Shipbuilding Corp., она построена на верфи Wuachang.

В конце мая ее видели на воде последний раз. Подлодка находилась у пирса на реке Янцзы — там она проходила оснащение перед выходом в море. Спутниковые снимки свидетельствуют, что субмарину поднимали со дна в начале июня — тогда у места ЧП заметили крупные плавучие краны. Инновационное сооружение предполагало улучшенные технологии скрытности, которые затруднили бы обнаружение судна активными и пассивными гидролокаторами. Субмарина имела Х-образную корму, которая должна была сделать ее более маневренной.


Подлодка НОАК.
Источник: Jason Lee / Reuters

Военный эксперт не увидел ничего серьезного в ситуации

По мнению военного эксперта, полковника запаса Виктора Литовкина, прогресс нередко связан с неудачными моментами. Он назвал подобные ситуации «неизбежной платой за движение вперед».

Специалист отметил, что если подлодка, как пишут СМИ, действительно затонула недалеко от пирса, то проблем с тем, чтобы поднять ее со дна, не должно быть. По его мнению, дело здесь было не в неполадках конструкции, так как еще два года назад у Китая было уже шесть атомных подводных лодок. Скорее всего, пояснил Литовкин, имел место человеческий фактор.

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Китай
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