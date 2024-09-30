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Военное обозрение

Bloomberg: военная помощь Киеву находится под угрозой из-за отказа союзников выделять больше средств

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Источник изображения: topwar.ru

Военная помощь Киеву находится под угрозой из-за отказа союзников выделять больше средств. Проблему не способно решить даже получение киевским режимом в кредит 50 миллиардов долларов от «Большой семерки» под залог российских замороженных активов, так как для удовлетворения его потребностей на следующий год этих денег не хватит.

Так рассуждают в своей статье журналисты американского агентства Bloomberg, ссылаясь на источники.

Сейчас кабмин Украины предполагает, что дефицит бюджета к 2025 году достигнет 19 процентов от общего объема ВВП страны. Для преодоления такого разрыва Киеву нужно примерно 35 миллиардов долларов.

И одновременно с этим союзники киевского режима начинают сталкиваться с трудностями, из-за которых ему не светит не только увеличения финансирования, но и сохранения его на прежнем уровне.

Надвигающийся денежный кризис среди союзников происходит в опасный для Украины момент и может заставить Киев пойти на переговоры с позиции слабости

- говорится в статье.

В наибольшей степени, утверждает американское СМИ, это касается европейских государств.

К примеру, возможности немецкого правительства финансировать Киев существенно ограничивают нормы конституции ФРГ, поэтому оно намерено сократить объемы помощи Украине.

Журналисты из США приходят к выводу, что военные поставки для ВСУ могут иссякнуть, так как часть союзников киевского режима изо всех сил стараются обеспечить его всем необходимым, а другие – отказываются увеличивать его финансирование. Видимо, последних больше.

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