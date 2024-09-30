В КНР заявили, что план с Бразилией по Украине поддерживают более 110 стран мира

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь отметил, что Пекин готов контактировать с соответствующими сторонами и совместно содействовать политическому урегулированию кризиса

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Видение Китая и Бразилии по политическому урегулированию украинского кризиса поддерживают более 110 стран мира. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать попытки украинских дипломатов убедить различные страны не поддерживать китайско-бразильский план по урегулированию конфликта на Украине.

"На данный момент консенсус Китая и Бразилии получил положительные отзывы от более чем 110 стран, что отражает общие ожидания международного сообщества", - сказал он.

Цзянь также добавил, что Китай готов контактировать с соответствующими сторонами и совместно содействовать политическому урегулированию кризиса.

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что украинские дипломаты на проходящей в Нью-Йорке 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предпринимают усилия, чтобы другие страны не поддержали разработанный Китаем и Бразилией план по урегулированию конфликта на Украине. Они распространили среди участников сессии документ, в котором выражается обеспокоенность усилиями Китая по продвижению своего варианта прекращения боевых действий.

В мае по итогам консультаций глава МИД КНР Ван И и спецпредставитель бразильского президента Селсу Аморим опубликовали совместное заявление из шести пунктов. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. КНР и Бразилия предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением мирных планов". В сентябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия приветствует китайско-бразильскую мирную инициативу.

Украинский президент Владимир Зеленский резко раскритиковал и назвал "деструктивным" план Бразилии и Китая. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский не может критиковать их мирные инициативы, так решать за Киев будет Запад.