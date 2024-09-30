Источник в Минобороны Турции: позиция Анкары по ЗРС С-400 не претерпела изменений

ЦАМТО, 27 сентября. Позиция Турции по ЗРС С-400 не претерпела изменений.Об этом, как передает "РИА Новости", заявил источник в Министерстве обороны Турции.

Как отмечает агентство, греческая газета "Катимерини" выступила на этой неделе с утверждением, что Турция и США обсуждают передачу американцам контроля над закупленными Анкарой российскими ЗРС С-400 в обмен на возращение в программу по истребителям пятого поколения F-35. Издание утверждает, что высокопоставленные американские чиновники летом выступили с предложением передать российские системы на базу "Инджирлик" в сектор, контролируемый США. Таким образом, Турция не нарушит условий или каких-либо обязательных пунктов контракта с Россией. Турецкая сторона изначально отвергла американское предложение, однако вопрос остается на повестке дня в преддверии предстоящих двусторонних контактов на полях Генеральной ассамблеи ООН, пишет газета.

Комментируя подобные сообщения, источник призвал относиться осторожно к утверждениям третьих стран.

"На данный момент позиция обеих стран по С-400 и истребителям F-35 не изменилась. Мы всегда говорим, что союзникам некорректно применять ограничения или санкции друг к другу, это противоречит духу союзничества. Ожидаем, что наши союзники примут решение, соответствующее духу НАТО и перспективам общей безопасности, и снимут все ограничения – явные и неявные", – цитирует источник телеканал TRT Haber.

Как напоминает "РИА Новости", в 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей турецкого ОПК по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").