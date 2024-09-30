Войти
Интерфакс-АВН

Разведка США предупредила о риске силового ответа Москвы на разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие против РФ - СМИ

138
0
+1
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские разведслужбы пришли к выводу, что удовлетворение просьбы Украины об использовании западных ракет против целей в глубине территории России может спровоцировать Москву на силовой ответ, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

"Спецслужбы считают, что Россия, вероятно, нанесет ответный удар большой силы против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции, возможно, даже смертельные удары, если они согласятся предоставить украинцам разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия, поставляемых США, Великобританией и Францией для атак по целям в глубине территории России, заявили официальные лица США", - говорится в сообщении.

Разведка, как пишет газета, также считает, что использование ракет дальнего радиуса действия на сможет кардинально повлиять на ход конфликта, поскольку "в настоящее время украинцы располагают ограниченным количеством этого оружия, и неясно, сколько еще его могут предоставить западные союзники, если вообще предоставят".

Эти оценки "могут частично помочь понять", почему президенту США Джо Байдену "было так трудно принять решение (...), которое заставило его отказаться от просьбы Зеленского", который добивается разрешения на использование ракет.

Издание напоминает, что Соединенные Штаты и их партнеры по коалиции предоставили украинцам три типа ракетных комплексов большой дальности - армейские ATACMS, британские Storm Shadow и французские SCALP.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
SCALP
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 01:37
  • 1
Заявление президента Эрдогана о БРИКС и АСЕАН! Реакция в адрес Запада (Haber7, Турция)
  • 30.09 01:29
  • 1
Турция и Средняя Азия снова идут рука об руку (The Economist, Великобритания)
  • 30.09 01:11
  • 5022
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.09 19:08
  • 2
Ответ на " Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины"
  • 29.09 12:18
  • 9
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 27.09 23:25
  • 1
"Это ждет нас в Угледаре". Российская армия повторяет бахмутский сценарий
  • 27.09 23:25
  • 1
«Что мы без боеприпасов? Прикладами бить врага лишь в кино сподручно»
  • 27.09 23:24
  • 3
В ЗАТО предложили создать департамент Минобороны по вопросам закрытых городов
  • 27.09 18:10
  • 0
Ответ на "Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ"
  • 27.09 14:28
  • 0
Для чего Украине фейк о Як-130? Выясняем
  • 27.09 12:28
  • 2
В Токио обеспокоены проведенным КНР испытанием межконтинентальной баллистической ракеты
  • 27.09 10:39
  • 0
Удар по Киевской ГЭС
  • 26.09 14:16
  • 2
Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
  • 26.09 03:15
  • 1
Рособоронэкспорт принял участие в расширенном заседании Саратовского регионального отделения Союзмаш России
  • 26.09 01:05
  • 0
Ответ на "США предоставили ОАЭ статус основного партнера в области обороны"