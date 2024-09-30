Британское Минобороны пообещало отправить Киеву больше самоходных гаубиц AS-90, чем ранее планировало

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Британия ускоряет предоставление Украине военной помощи на фоне «крайне сложной» ситуации для украинской армии на Донбассе. Как сообщили в Минобороны Соединенного королевства, Киев получит 16 самоходных гаубиц AS-90 вместо обещанных ранее 12.

Британия отправляет на Украину 16 самоходных артиллерийских установок вместо обещанных 12, но всё дело в том, что первые 10 уже давно поставлены. Так что речь, по сути, идет всего о шести установках, которые прибудут в течение нескольких ближайших недель.

Новое правительство перевыполнит обещание поставить 12 артиллерийских установок в течение 100 дней после прихода к власти. Теперь в общей сложности будет поставлено 16 единиц, из которых 10 уже поставлены, а еще шесть будут поставлены в ближайшие недели.

- говорится в сообщении.

Британия уже поставляла ВСУ самоходные гаубицы AS-90, первые поставки были осуществлены еще в 2022 году. Традиционно британцы отправляли ВСУ устаревшие САУ, одновременно закупая вместо них шведские самоходные гаубицы FH77 BW L52 Archer.

155-мм САУ AS-90 стоит на вооружении армий Великобритании и Польши, всего выпущено 179 единиц, не считая прототипов. Широкого распространения не получила. Дальность стрельбы — 24 км в базовом варианте и до 30 км с удлиненным стволом. Темп стрельбы — 3 выстрела в минуту, может применять все 155-мм боеприпасы НАТО.