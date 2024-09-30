Минобороны заявило, что все цели совместных военных учений РФ и Лаоса достигнуты

Задачи, поставленные руководством учения, выполнены в полном объеме, отметил заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Цели российско-лаосских военных учений "Ларос-2024" достигнуты несмотря на сложность отработки совместных контртеррористических действий. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Михаил Носулев на церемонии закрытия учений на полигоне Сергеевский в Приморском крае.

В мероприятии также приняли участие представители командования и личный состав общевойсковой армии ВВО из Приморья, замначальника Генштаба Народной армии Лаоса генерал-лейтенант Пхансенг Бунпан, командный состав и военнослужащие лаосской группировки войск.

"Несмотря на всю сложность задач по отработке совместных контртеррористических действий, отмечаю, что все цели международного учения "Ларос-2024" достигнуты. Задачи, поставленные руководством учения, выполнены в полном объеме. В ходе учений военнослужащие наших государств в очередной раз продемонстрировали боевое братство народов, верность традициям выручки и взаимопомощи, проявив при этом высокую выучку, профессионализм и мастерство", - отметил Носулев.

Военачальники двух стран отметили, что участники учений показали высокий уровень боевой подготовки и слаженности, а также успешно обменялись передовым опытом ведения боевых действий в условиях современных вооруженных конфликтов.

"Благодаря четкому руководству старших начальников и готовности военнослужащих Лаоса и России решать любые задачи и преодолевать все преграды, мы достигли всех поставленных перед нами целей", - привели в российском ведомстве слова Бунпана. Он отметил высокие результаты во время активного этапа учений с элементами боевой стрельбы, в том числе в период отработки действий по штурму укрепленных районов.

В завершение церемонии на плацу полевого лагеря наградили наиболее отличившихся в ходе учений военнослужащих ведомственными знаками отличия и памятными подарками. Военнослужащие прошли торжественным маршем, также выступила рота почетного караула штаба ВВО.