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Интерфакс-АВН

Вопрос "денуклеаризации" КНДР закрыт - Лавров

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Новая баллистическая ракета во время парада в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото
Новая баллистическая ракета во время парада в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / KRT

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия понимает позицию КНДР, согласно которой ракетно-ядерный щит является основой обеспечения ее безопасности, а также считает, что вопрос "денуклеаризации" Северной Кореи закрыт, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Понимаем принципиальную позицию наших корейских друзей в том, что основой обеспечения собственной независимости и безопасности является ракетно-ядерный щит и другие меры самообороны", - приводится на сайте МИД РФ ответ Лаврова на вопрос СМИ.

"Американо-южнокорейский союз уже открыто называется по аналогии с НАТО "ядерным альянсом", который явно на пути к превращению в тройственный блок с участием Японии, демонстративно вставшей на курс ремилитаризации. Вот это и есть реальная и крайне серьезная угроза региональной безопасности. В этих условиях даже сам термин "денуклеаризация" применительно к КНДР утратил всякий смысл. Для нас данный вопрос закрыт", - сказал министр.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Южная Корея
Япония
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
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